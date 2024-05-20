Reisi'nin yerine yardımcısı Muhammed Muhbir geçecek

İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölmesinin ardından anayasanın ilgili maddesine göre Cumhurbaşkanlığı görevlerini, seçime kadar Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir’in yürüteceğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın helikopter kazasında öldüğü açıklandı

Hamaney'in X medya platformundan Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasında ölmesinin ardından taziye mesajı yayımlandı.

Reisi’ye rahmet dileyen Hamaney, İran halkına taziyede bulunarak ülkede 5 günlük genel yas ilan ettiğini duyurdu.

Hamaney, “Anayasa'nın 131’inci maddesine göre Sayın (Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı) Muhbir, yürütme erkinin başında olup, yasama ve yargı erklerinin başkanlarıyla en fazla 50 gün içinde yeni bir cumhurbaşkanı seçilmesini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmakla görevlidir.” ifadelerini kullandı.

İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir: Yaşanan olay, yönetimde boşluk meydana getirmeyecek

Muhbir ise "Yaşanan hadise devlet, millet ve ülke lideri (Ali Hamaney) için çok ağır. Ama bu önemli olay, liderin (Hamaney) önderliğiyle yönetimde hiçbir boşluk meydana getirmeyecektir. Halk bundan emin olsun." dedi.

Devlet görevlilerine seslenen Muhbir, hiçbir suretle görevlerini yerine getirmede zafiyete düşmemeleri gerektiğini ifade etti.

Muhammed Muhbir kimdir?

Muhammed Muhbir, 1955 yılında İran'ın Huzistan eyaletinin Dezful kentinde dünyaya geldi. Elektrik mühendisliği mezunu olan Muhbir, ekonomi planlama ve yönetim ile uluslararası hukuk alanında doktora yaptı.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı görevine 2021 yılında getirilen Muhbir, İran Düzenin Çıkarını Belirleme Konseyi Üyeliği, Sinabank Genel Müdürlüğü, İmam Humeyni'nin Emirlerini Uygulama Kurumu (Vakfı) Başkanlığı, Mustazaflar Vakfı İktisadi Teşekkülü Gümrük ve Nakliye Direktörlüğü ve Huzistan Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, Ocak 2021'de yaptığı açıklamada, İran lideri Ali Hamaney'e bağlı faaliyet gösteren ve Muhbir'in başkanı olduğu İmam Humeyni'nin Emirlerini Uygulama Merkezinin "siyasi muhalifler, dini azınlıklar ve sürgündekiler dahil olmak üzere rejim muhaliflerine ait topraklara ve mülklere el koyduğu" gerekçesiyle, Merkezin ve yöneticilerinin yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

İran'da Abdullahiyan'ın ölümü sonrası Dışişleri Bakanlığına vekaleten yardımcısı Bakıri atandı

İran'da Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında ölmesinin ardından Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı ve nükleer konulardaki Baş Müzakereci Ali Bakıri vekaleten Dışişleri Bakanlığına getirildi.

Ali Bakıri kimdir?

Bakıri, 1967 yılında Tahran'da dünyaya geldi. Tahran'daki İmam Sadık Üniversitesi'nde İslami ilimler ve iktisat alanında lisansını tamamladı ve bu üniversitede ekonomi dersleri verdi.

İran devlet televizyonunda kısa bir süre çalışan Bakıri, daha sonra Dışişleri Bakanlığında göreve başladı.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde 2007-2013 yıllarında İran'ın nükleer ekibinde yer aldı ve nükleer müzakerelerde Said Celili ile birlikte çalıştı.

Bakıri, 2012 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Said Celili'nin seçim merkezi başkanlığını yaptı ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde Celili'nin yardımcılığı görevinde bulundu.

Aralık 2019'da dönemin Yargı Erki Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Reisi'nin kararıyla Yargı Erki'nin Uluslararası İlişkiler ve İnsan Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Bakıri, 14 Eylül 2021'de ise Abdullahiyan’ın kararıyla Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı görevine getirildi.

Bakıri aynı zamanda İran'ın nükleer konulardaki görüşmelerinde Baş Müzakereci görevini de yürütüyordu.

Helikopter kazası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.