Dünyayı düzeltmek

BİR HİKÂYE - Mustafa Balıkçı

Adam,pazar sabahı kalktığında bütün haftanın yorgunluğunu çıkarmak için pijamalarını giyer ve eline gazetesini alır.Düşüncesi,bütün gün miskinlik yapıp evde oturmaktır.

Tam bunları düşünürken oğlu koşarak gelir ve sinemaya ne zaman gideceklerini sorar Baba,oğlunu bu hafta sonu sinemaya götürmeye söz vermiştir ama hiç dışarı çıkmak istemediğinden bir bahaneyle başından savmak ister.

Birden,gazetenin promosyon olarak verdiği dünya haritasını keserek küçük parçalara ayırır ve oğluna,

“Eğer bu haritayı birleştirip düzeltebilirsen seni sinemaya götüreceğim “ der.İçinden de “ Oh be, kurtuldum! En iyi coğrafya profesörünü bile getirse akşama kadar düzeltemez” der

Aradan on dakika geçtikten sonra oğlu babasının yanına koşarak gelir:

“Baba haritayı düzelttim, artık sinemaya gidebiliriz! “ der.

Adam önce oğlunun söylediğine Inanamaz.Ama haritanın tamamlandığını görünce,hayretler içinde bunu nasıl yaptığını sorar:

Çocuk şu cevabı verir:

“Bana verdiğin haritanın arkasında bir insan resmi vardı.İnsanı düzelttiğim zaman dünya da kendiliğinden düzeliverdi (Dört Dörtlük Hikayeler)