Sahibi okuyucusu olan gazete: Yeni Asya

Şubat ayının benim için önemli unutulmaz iki özel anısı vardır.

Birincisi, 10 Şubat, babamın vefat yıl dönümü, ikincisi ise 21 Şubat gazetemiz Yeni Asya’nın kuruluş yıl dönümü. 10 Şubat tarihinde hüzünlenirken, 21 Şubatta ise kutlama sevinci ve heyecanı ile doluyorum.

Evet bundan tam 52 yıl önce yayın hayatına başlayıp Risale-i Nur’un mesajlarını Basın dünyasında ilân etmeye devam etmekte olan YENİ ASYA Allah’a şükürler olsun 53. yıl kuruluş yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz.

YENİ ASYA bu güne kadar ne büyük çileler çekti ve ne badireler atlattı, inandığı dâvâsından zerre kadar taviz vermeden bu günlere gelmiştir. Darbelere mi maruz kalmadı? Fitnelerle mi uğraşmadı? Tabiri caiz ise pişmiş tavuğun başına gelmeyen Yeni Asya’nın başına geldi. En son olarak ise kanunî hakkı olan resmî ilânlar iktidar tarafından kanunsuz olarak kesildi. Bu sebeple Yeni Asya’m sayfasını azaltmak zorunda kaldı, 12 sayfadan 8 sayfaya inmiştir. Ama olsun Yeni Asya’m dimdik ayaktasın ya, biz senin sadık okuyucuların olarak tek sayfada kalsan seni hiç bırakmayacağız ve hep arkanda olup seni daima destekleyeceğiz Allah’ın izniyle.

Bu âciz kardeşiniz ve 47 yıllık Yeni Asya’nın sadık okuyucusu olarak, Yeni Asya’yı ilk tanıdığım günden beri fahri olarak temsilciliğini yapmaktayım ve bundan büyük bir şeref duymaktayım. Şöyle maziye baktığımda; Yeni Asya’nın ilk önce okuyucusu sonra temsilcisi, 1990 yılında yeniden Yeni Asya’nın kuruluşunda şirket ortaklığında bizim de tuzumuz bulunduğu için kurucusu, 30 yıldan beride Yeni Asya’nın gazete temsilciliğini ve gazete dağıtımının yanı sıra Yeni Asya Neşriyat bayiliğini yapmaktayım en son olarak da, arada bir Yeni Asya’ma yazılar yazmaya başladım elhamdülillah.

Okuyucusu ile bütünleşen ve sahibi okuyucuları olan tek gazete YENİ ASYA’dır. Şahıs gazetesi değildir, hiçbir siyasete bağlı değildir, kuvvetin yanında değil, daima hakkın yanındadır, zalimliğin ve haksızlığın karşısındadır.

YENİ ASYA’nın ilk yayın hayatına başladığından beri parolası şu olmuştur: “ASYANIN BAHTININ MİFTAHI MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR.”

Bizler de Şarköy okuyucuları olarak 47 yıldan beri YENİ ASYA sancağımızı kardeşlerimizle birlikte dalgalandırmaya çalışmaktayız.

Bu vesileyle YENİ ASYA’mızın kurucuları ve idarecileri olan merhum Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Polat ve Mehmet Kutlular, Ömer Yavuzyiğitoğlu ve vefat eden Yeni Asya’ya emek veren bütün kahraman ağabeylerimizi rahmetle anıyoruz. Şimdiki gazetemizin idareci, yazar ve çalışanlarına da bu çok zor ve meşakkatli, fakat mukaddes hizmetlerinde muvaffakiyetler diliyoruz ve bu hizmette bulunanların, hepimizin Allah yâr ve yardımcımız olsun, âmin.

YENİ ASYA’m 53. yılın kutlu olsun, başın hep dik olsun Allah istikametten ayrılmadan daha nice uzun yıllar hizmet etmeyi nasip etsin, gazan mübarek olsun YENİ ASYA’M.