Her damla gözyaşı ne çok ‘kelime’dir

Damla damla düşer kelimeler gözlerden. Her biri, yeni bir dünyanın yörüngesinden savrulması gibi bir yıkımdır, ya da her dem yeniden kurulan bir dünyanın imarıdır.

Son zamanlarda takıldık ‘kelime’lere, ‘kelime’, ‘kelime’ gidiyoruz. Doğarken ‘doğdu’ dediler; sonra ‘yaşıyor’ kelimesiyle şöyle bir gezinti yaptık, sonra da sahneyi ‘öldü’ kelimesiyle kapattık. Hayat herkes için böyle bir kelime serüveninden ibarettir.

Bakın şimdi de ‘kelime’, ‘kelime’ kuruyoruz cümlelerimizi. Bu bakış açıma gözlerim adeta isyan etti. Neden sadece dilin varlığını ‘kelime’ ile ifade ediyorsun. Biz neci oluyoruz burada. Dile dökülemeyen çığlıkları, kelimeye sığmayan sızıları, henüz kelime olarak adı konulmamış duyguları bir damla gözyaşı olarak taşıyan bizi neden unutuyorsun?

Bir ayrılığın acısını içinde taşıyan gözyaşını hangi ‘kelime’ yüklenir? Bir kaybedilmiş imtihanın süzülüp gelen ‘ahh’larını hangi ‘kelime’ taşır? Bir yıkılmış gönlün dem ve damarlardan süzülüp gelen, burunda bir sızı olarak bedene dokunan ve sonra kelimeleşemediği için, bir sıvı haline gelip yanaklardan süzülen, her biri bir ‘kelime’ değil, kelimeler dünyası olan yaşanmışlığı ne ile ifade edeceksin? Arkasında hicran, yıkımlar, takati zor yaşanmışlıklar bulunan bir damla gözyaşını hangi ‘kelime’ taşır, söyler misin?

Gözyaşları ‘özel’dir. Bütün insanlarda gözyaşları aynı gözükse de farklı yükler taşır. Yerine göre sevinç, yerine göre hüzün, yerine göre bir belirsizlik, yerine göre karışık…

Ama kabul edelim ki, en güçlü ifadedir ‘gözyaşı’. İlginç olan, onu da şimdi bir ‘kelime’ye indirgeyip, ‘gözyaşı’ deyip geçiyoruz. Hakikat-i halde öyle midir? Oysa ne çok şeydir ‘gözyaşı’, ne çok kelimedir. Neye ağladığınızı, ne uğruna ‘gözyaşı’ döktüğünüzü bir düşünseniz ya. ‘Gözyaşı’ sadece bir kelime midir Allah aşkına? Ağlayın ve duygularınızı ‘kelime’, ‘kelime’ dökün kağıda bakalım ne çıkacak karşınıza? Hangi kağıt gözü yaşlı duygularınızı tamamıyla taşımaya tahammül edebilir? Birazcık inceleseniz, her bir gözyaşının bir derya olduğunu göreceksiniz.

Siz siz olun kimsenin gözyaşlarının hedefinde yer almayın. Kimsenin gözü yaşlı beddualarında bulunmayın. Çağın tesirini henüz keşfedemediği bir etkili silahıdır ‘gözyaşı’. Korkun ondan. Daha çok hukukunuz olan insanların ‘gözyaşları’ndan daha bir çekinin. Tarihte nice kavimlerin helakine sebep olmuş birkaç gözü yaşlı ‘kelime’dir.

İnsan bir kainattır; her bir duygusu bir memleket, her bir gözyaşı bir şehirdir. Bir gözyaşı, koca bir şehrin depremidir. Bir gözyaşı, bir memleketin afetidir. Memleket yanarsa siz de yanarsınız. Kimsenin şehrini yıkmayın, bu, kendinize vereceğiniz en büyük zarar olur.