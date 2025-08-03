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3 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Neden Kur’ân öğrenmeliyiz?

Mehtap Yıldırım Yükselten
03 Ağustos 2025, Pazar
Sor Bakalım

Eskişehir’den Azra Uludağ kardeşimiz şöyle soruyor: “Her yaz tatili geldiğinde annem beni Kur’ân kursuna gönderiyor. Neden Kur’ân öğrenmeliyiz?” 

Sevgili Azra; Kur’ân-ı Kerîm, Allah’ın bizim için gönderdiği bir rehberdir. Biz, bu dünyaya ilim öğrenmek, Allah’ı tanımak için geldik. İçinde her şeyin yer aldığı ve okumamız gereken en önemli kitap, Allah’ın kelâmı, yani sözleri olan Kur’ân-ı Kerîm’dir. Allah’ın bizden ilk isteği ve ilk emri de “oku” dur. Yani biz ilk önce her şeyi yoktan var edenin Rabbimiz olduğunu, O’nun bizden neler istediğini, Kur’ân’dan öğrenmeliyiz ki, diğer ilimleri de kolaylıkla anlayabilelim.

Neden Arapça?

Kur’ân, hem dünyamıza, hem ahiretimize ışık tutar. Bize nasıl iyi insan olacağımızı, nasıl Allah’ı seveceğimizi, nelerden uzak durmamız gerektiğini öğretir. Bazı arkadaşlarımız “Ama Kur’ân Arapça, anlamıyoruz.” diyor. Evet Kur’ân-ı Kerîm, Peygamber Efendimizin (asm) yaşadığı Arap toplumunun bulunduğu yere Arapça olarak indirildi ama tüm insanlığa gelmiştir. Son kitap olarak hiç bozulmamıştır ve orijinal dilini kıyamete kadar koruyacaktır. Bir başka dilde olsaydı bu kez “Neden o dilde?” diye sorular olurdu. Kur’ân dili yani Arapça Müslümanların ortak dilidir. Arapça, çok güçlü ve zengin bir dildir. Kur’ân’ın öğrenilmesi mucizevî bir şekilde başka bir dil öğrenmeye göre çok kolaydır.  

Anlamasak da sevap var

Kur’ân-ı Kerîm’i anlamadan okusak veya dinlesek de çok büyük sevabı ve faydaları vardır. Biz anlamasak da hücrelerimiz, zihnimiz, ruhumuz anlar ve gıdasını alır. Her harfine on, mübarek güne ve gecelerde, yüz, hatta binler sevaplar vardır. Hem okusak, hem anlasak bu çok daha güzeldir. Peki bu mümkün mü?

Kur’ân’ı nasıl anlarız?

Bunun için tefsirler vardır. Risale-i Nur, Kur’ân-ı Kerîm’in günümüze bakan ayetlerini bize izah eden, imanımızı kuvvetlendiren en güçlü tefsirdir. Biz de, Kur’ân’ı daha iyi anlayabilmek için, Kur’ân öğrenip okumanın yanında Risale-i Nur da okuyoruz. Böylece Allah’ın sözlerini daha iyi anlıyoruz ve Allah’ın emirlerini hayatımızda kalıcı bir şekilde, severek ve isteyerek uygulamış oluyoruz.

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