Hissiyatı terketmek kazandırır ihlâsı

ŞİİR

İttihad-i İslâm’a karışırsa hissiyat, Hakkıyla yapılamaz tebliğdeki ilanât, Vazifen önemlidir önemsiz kör hissiyat, Hissiyat önemsizdir ihlâsa edin dikkat. Hissiyatla hareket, göremez akıbeti, Zecir tokadı ile, yaşatır felâketi, Şiddetle ikaz eder Rabbim ehl-i hizmeti, Sakın uyandırmayın hizmette rekabeti. Kim rekabet ederse hizmette kardeşine, Bu haletteki kimse, ket vurur hizmetine, Nefis, heva, his, vehim, zarar hizmet ehline, Bu gibi hissiyatlar Haktan ayırır yine. Kusurları görerek, tenkid kapısını açma, Hizmette şevki kırıp, saye şevkini kırma, Ehl-i hizmet kardeşi, atalete uğratma, Bu iman hizmetini, sakın ola dağıtma. Umur-u diniyede, uhrevî hizmetlerde, Rekabet ve kıskançlık, hasede hiç yer verme, Bu kötü damarları, uyandırma bir yerde, Akıbet hayır olmaz, suçu ara kendinde. Hakka hizmet çok büyük, ağır bir definedir, Bunu taşımak ise çok büyük bir görevdir, Muhafaza etmekse çok büyük vazifedir, Hakkın hatırı ise her şeyin üstündedir. Müşterek düşmanımız, malum ehl-i zındıka, Dindaş ve kardeşiyle, samimî ittifaka, Mecburdur mükelleftir, ihlâsı kazanmaya, Ehl-i İslâm galiptir şu ehl-i zındıkaya. MEHMED KOVANCI

[email protected]

Okunma Sayısı: 169

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.