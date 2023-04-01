"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Bahar faslı

Muzaffer KARAHİSAR
01 Nisan 2023, Cumartesi
Yeryüzü, yeniden diriliş faaliyetlerine sahne olur bahar faslında.

Arz üzerinden uyanan, canlanan, şenlenen, renklenen, başka bir âlem sanki yeniden kurulur. Bir boru sesiyle uyanan askerlerin vazife başına koştukları gibi bahar mevsiminde hayata yeni adım adan kuzuların, kuşların, karıncaların, kelebeklerin, arıların, böceklerin koşuşturmalarının ayrı bir hikâyesi görülür. Her birinin duruşları, bakışları, yaşantıları, verilen emri ifa ve itaat etmeleriyle ayrı bir dünyası vardır.

Bahar zamanı güzelliğiyle, rengiyle, kokusuyla ve bütün ihtişamıyla her şey binler dillerle Rahmet hazinesinden tecelli eden güzellikleri, arzı kuşatıp dolduran nimetleri haber verirler. Ağaçlardaki çiçekler rengiyle, deseniyle, kokusuyla düşünen insanlar için bir kitap, bir mektup, bir şiir gibi zarif edasıyla göze, kalbe, idrake hitap eder. Sonra nizam intizamla intişar eden yapraklar ve meyveye duran tomurcukları rahmet hazinesinden gelen nimetlerin İlahi ikramları ve ihsanlarını hatırlatıyor.  

“Hem mâdem bahar faslında, zeminin dar sayfasında, hatâsız yüz bin kitabı birbiri içinde yazan bir kalem-i kudret, gözümüz önünde yorulmadan işliyor.” Bahar mevsiminde hayata adım atan bütün canlıların vücudunu, nizam intizam içinde, hassas ölçülerle, simetrik kanat, göz, kulak, parmak, tırnak gibi alet ve azalarla yaratan, çalıştıran, rızkını veren Rabbimiz, sanat harikası eserlerindeki derin manaları Rum Suresi, 50. ayette, nazarlarımıza sunmuş. Baharda yeniden diriliş faaliyetleriyle haşir meydanında, ölülerin diriltileceği gerçeğini işaret etmiştir.

Bahar faslında “…göz ile görünen bu hadsiz in’âmlar, ihsanlar, lütuflar, keremler, inâyetler, rahmetler, perde-i gayb arkasında bir Zât-ı Rahmân-ı Rahîmin bulunduğunu sönmemiş akıllara, ölmemiş kalblere gösterir.” Akılımızla, kalbimizle ve bütün duygularımızla bahar sayfasında önümüze serilen mucizeleri doğru okumalıyız. Cenab-ı Hakk’ın isimlerinin yeryüzü sergisinde tecelli ettiği güzelliklerin farkına varmalıyız. Hikmetini, rahmetini, merhametini idrak etmeliyiz ve mesüliyetimizi deruhte etmeliyiz.

“Evet, her bir nebatın çiçek açması zamanında ve sümbül vermesi anında tebessümkârane manevi tekellümleri hengâmındaki tesbihleri, kendileri gibi güzel ve zahirdir.” Mevcudat üzerinde tezahür eden tevhid delillerini, varlığının işaretlerini, birliğinin eserlerini ve mucizeleri tefekkürle mütalaa etmeliyiz. Rabbimizin güzelliklerini şuurla, tefekkürle idrak ederek Üstadın veciz ifadesiyle: “Senin tarif edicilerin, bütün masnuatındaki mucizelerindir.” işaret ettiği hakikatleri anlamalıyız.

Aziz Mahmut Hüdayi gibi eserden müessiri, aynaya bakarak güzelliklerin asıl sahibine aşkla, imanla bakıp muhabbetle görmeliyiz: “Âyinedir bu âlem, her şey Hak ile kâim / Mir’ât-ı Muhammed’den Allah görünür daim.” demeliyiz.

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ramazan günü sınırsız faiz kararı

    İspanya'da bu kez ülkenin kuzeyinde orman yangınları başladı

    'Ukrayna'da 8400 sivilin ölümü doğrulandı'

    Türkiye’yi demokratlar yönetmeli

    İmar affıyla ölenlerin vebali sizin

    İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırının faili yakalandı - Merminin, inşaat bekçisinin silahından çıktığı belirlendi

    AFAD: Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Ekonomi politikalarının resmen iflası

    Tarihin en faizci, en adaletsiz iktidarısınız

    İstanbul’dan başka 7 şehir daha tehlike altında

    Çocuklar uyumuyor, oyun oynuyor

    Akşener: Tehdit sonrası binamız kurşunlandı

    Seçimlere digital müdahale endişesi

    Dış ticaret açığında rekor artış

    Japonya'da elektrik şirketlerine 760 milyon dolar "tekelleşme'' cezası
    📷

    Payamlı Sosyal Tesisleri programlar için hazır

    Ekvador'da ölü sayısı 21'e yükseldi, 72 kişi kayıp durumda

    ABD'de yapay zeka robotu ChatGPT'nin yeni sürümü durdurulsun çağrısı

    NATO, Finlandiya'yı tebrik etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Depremzedeler ne durumda?
    Genel

    Ramazan günü sınırsız faiz kararı
    Cevher İLHAN

    Terlik gönderin, size konut yapacağız!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanda melekî ve ruhânî eğlence
    Ahmet BATTAL

    Cünundan cinana yol varsa
    Hüseyin Kıymık

    Jandarma cami kapısına dayandı
    Cenk ÇALIK

    Gliserin/Gliserol - İfsat eden zehirler: GIDA KATKI MADDELERİ
    Faruk ÇAKIR

    Doğru bunun neresinde?
    Muzaffer KARAHİSAR

    Bahar faslı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.