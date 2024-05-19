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19 MAYIS 2024 PAZAR - YIL: 55

Gazze’de yine kıtlık kâbusu

19 Mayıs 2024, Pazar 00:21
İSRAİL’İN “REFAH” VE “KEREM EBU SALİM” SINIR KAPILARINI KAPATMASININ GAZZE ŞERİDİ’NE YENİDEN KITLIĞI GERİ GETİRDİĞİ UYARISINDA BULUNULDU.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümeti, İsrail’in “Refah” ve “Kerem Ebu Salim” sınır kapılarını kapatmasının Gazze Şeridi’ne yeniden kıtlığı geri getirdiği uyarısında bulundu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını kapatmaya başlamasıyla, kıtlık kabusu bir kez daha Gazze ve kuzeydeki bölgeleri tehdit edecek şekilde geri döndü.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’a başlattığı kara saldırıları ile on binlerce insanın kentten ayrılmaya başladığı ve Gazze Şeridi’nin orta ve güney kentlerinde de gıda güvenliği krizinin giderek şiddetlendiği belirtildi. ABD’nin Gazze Şeridi’nde inşa ettiği limana işaret edilerek, insani yardımların ulaştırılmasında daha uygun ve etkili yolun kara sınır kapıları olduğu vurgulandı. Açıklamada, İsrail’e “askerlerini Refah Sınır Kapısı’ndan çekme” çağrısı yapılırken, uluslararası toplumdan da Gazze Şeridi’ndeki insanları açlıktan kurtarmak için “çok geç olmadan acilen müdahale etmesi” istendi. 

İsrail “savaş uçağı” ile saldırdı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin’e savaş uçağıyla düzenlediği saldırıda bir Filistinlinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Filistinli silahlı direniş gruplarının da bulunduğu Cenin’e “savaş uçağı”yla saldırdığını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda bir Filistinlinin öldüğünü, 8 yaralının da bölgedeki hastaneye nakledildiğini aktardı. Sosyal medyada, Cenin Mülteci Kampı’nda güçlü bir patlamanın meydana geldiği görüntüler paylaşıldı.

AA

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