Normalleşmenin ilk adımı adalet

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye’nin normalleşmesi adına atılacak ilk adımın adaleti gerçek manada tesis etmek olduğunu bir kez daha vurguladı.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu kadar birikime, bunca yaşanmış tecrübelere rağmen hala fasit bir daire içerisinde dönüp duruluyor olması, Türkiye’miz için üzüntü vericidir. Ülkemizin normalleşmesi hususunda bir imkan varken, maalesef yargının siyasallaşmasından dolayı mahkemeler üzerinden adeta bilek güreşi yapılmaya devam edilmektedir. Yapılan duruşmalarda, bir kez daha hukukun siyasete göre pozisyon aldığı görülmüştür. Saadet Partisi olarak, açıklanan kararların doğru olmadığını düşünüyor; Türkiye’nin normalleşmesi adına atılacak ilk adımın adaleti gerçek manada tesis etmek olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.” Ankara - Mehmet Kara

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