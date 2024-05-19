Teşekkür ve dua

İnsan okuduklarını eğer hayatında yaşayabiliyor, tecrübe edebiliyorsa daha iyi anlayabiliyor, daha güzel takdir edebiliyor.

Risale-i Nur talebelerinin kendi aralarında bir düsturları vardır, bir kuralları, prensipleri vardır. Müfritane irtibat. Çok fazla fazla sayıda, abartılacak kadar defa konuşmak, görüşmek, ziyaret etmek.

Bu müfritane irtibat belki bu zamanda çok daha kolaylaştığı için pek önemli değilmiş gibi görülebilir.

Teknolojinin ve haberleşmenin fevkalade ilerlemesi ve kolaylaşması; bu çok sık görüşme, konuşma ve ziyaret etme işini de çok çok fazla kolaylaştırmıştır.

Ne var ki yüz yüze konuşmanın ve görüşmenin, haberleşmenin yerini başka hiçbir şey tutamaz.

Hani el sıkışmak. Gözlerinin içine bakarak konuşmak. Vücut dilinin anlattığı kadar fiziki olarak da iman, kuran, İslamiyet hizmetlerini tâdât etmek. Birbirine yine hizmet lisanıyla hitap edebilmek çok çok daha tesirli ve faydalı, güzel neticede bir irtibat, bağlantı kurmak olmalı.

Mazi kıtasından bütün bu müfritane irtibatı yaşayarak gelenler bunun kıymetini çok iyi bilirler ve anlarlar.

Bediüzzaman’ın 64. vefat yıldönümü münasebetiyle Bursa Ulu Cami’de yapılan mevlid programı da fiili olarak yaşanan bir müfritane irtibat olmuştur.

Anadolu’nun her yerinden otobüslerle, minibüslerle, otomobillerle Bursa Bediüzzaman mevlidine katılmak üzere Bursa’ya gelen; yüzleri nur, kalpleri nur, akıllari nur, sözleri nur, işleri nur, niyetleri nur, hayalleri nur, nur yolcusu nuroğlu nur; nurlu insanlar Bursa’da müfritane irtibatında zirve noktasında tadını çıkardılar.

Elbette ki her mahalden gelen her kişinin, kendi mahallelerdeki nur hizmetlerini anlatmaları ve dinlemeleri fevkalade güzel ve muhteşem bir iletişim, haberleşme aşk alma, aşk verme; ümit ve şevk alma ve ümit ve şevk vermedir.

Müsbet manadaki hizmetlerin en birincisidir, müfritane irtibat. Nurun bayramlarına vesile olur. Kendisi başlı başına bir bayram olur.

İman, Kur’an, İslamiyet hizmetinde bulunan ve Bediüzzaman mevlidi için Bursa’ya teşrif eden bizlere aşk, şevk, ümit ve gayret bahşeden bütün misafirlerimize gönülden, kalpten teşekkür ediyoruz. Daha nice nice Bursa Bediüzzaman mevlitlerinde buluşmak niyet ve duasıyla inşallah.