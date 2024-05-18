İdari teftiş başlatıldı

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Ankara Adliyesi’nde görevli başsavcı vekilleri ve sulh ceza hakimlerinin düzenlediği iftar davetinde çekilmiş bir fotoğrafının Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in masasında olduğu iddiası üzerine Dinç’i aradığı iddiasını doğruladı.

Ankara'da neler oluyor?

Gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan Gürlek, fotoğrafı görmediğini belirterek, böyle bir fotoğraf varsa da kimin çektiği yönünde “Büyük ihtimalle Emniyet içindeki gruplardır” tahmininde bulundu. Şikâyetçi olmayı düşündüğünü söyleyen Gürlek, dinlendiği iddia edilen diğer bazı isimlerin kendisine ulaştığını belirterek şunları kaydetti: “Mağdur arkadaşlar da bana geldiler. Değerlendirme yapıyoruz. ‘Ortak hareket edelim’ dediler. Bir idari teftiş başlatıldı.”

Bir polis memuru serbest bırakıldı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolüyle serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında halen gözaltında 7 şüphelinin bulunduğu belirtilerek, tüm şüphelilerin dijital materyal incelemelerinin sürdüğü kaydedildi.

Haber Merkezi