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18 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Filistinlileri yok etmek için son adım

18 Mayıs 2024, Cumartesi 01:57
GÜNEY AFRİKALI HUKUKÇU LOWE, İSRAİL’İN REFAH’TAKİ EYLEMLERİNİN “GAZZE’NİN TAMAMEN YOK EDİLDİĞİ NİHAİ OYUNUN PARÇASI OLDUĞUNUN GİDEREK DAHA AÇIK HALE GELDİĞİNİ” SÖYLEDİ.

Nereye gideceklerini bilemeden Refah'tan da ayrılmak zorunda kaldılar

 

Güney Afrika heyeti, Uluslararası Adalet Divanından (UAD) İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarının durdurulmasını talep etti.

İsrail’in Refah’ta başlattığı saldırıların Gazzelilerin haklarını telafisi mümkün olmayan şekilde zarara uğrattığı gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti’nin, UAD’nin yeni tedbirlere hükmetmesine ilişkin talepleri Mahkeme’de görüşülmeye başlandı. Lahey merkezli UAD’de iki gün sürecek duruşmaların ilk gününde, Güney Afrika tarafı sunum yaptı. Duruşmalarda Güney Afrika adına ilk sözü alan Lahey Büyükelçisi Vusimuzi Madonsela, “İsrail cezasızlıkla hareket ediyor. Bu da Güney Afrika’ya adaleti aramaktan başka bir seçenek bırakmıyor.” dedi. Büyükelçi Madonsela’nın ardından söz alan Güney Afrika hukuk heyetinden Profesör Vaughan Lowe da Güney Afrika’nın talepte bulunmasından bu yana İsrail’in Refah’taki eylemlerinin “Gazze’nin tamamen yok edildiği nihai oyunun parçası olduğunun giderek daha açık hale geldiğini” söyledi. Lowe, bunu, “Gazze’nin ve Filistin halkının yok edilmesindeki son adım” olarak niteledi.

Hiçbir yer güvenli değil

Güney Afrika’yı temsil eden avukatlardan Max du Plessis de Birleşmiş Milletler’in (BM) açıklamasına atıfta bulunarak, Gazze’de hiçbir yerin güvenli olmadığına dikkati çekti. Du Plessis, şunları kaydetti: “İsrail sürekli olarak şiddetli askeri saldırılar düzenlediği Refah’ta 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinli barındırmakta olup; bölgedeki yüz binlerce yaralı, engelli, yetim çocuk, tüm bu zor koşullar altında insani yardım ve gerekli tedaviden mahrum bırakılıyor.”

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GAZZE’DE 10 GÜNDE 700 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde son 10 günde 700 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiğini duyurdu.

BM İnsan Hakları Filistin Ofisi’nin X sosyal medya hesabından Gazze’de yerinden olan Filistinlilerin durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail’in saldırıları ve “tahliye” uyarıları nedeniyle aralarında çocuk, yaşlı ve engellilerin de olduğu Gazze’nin güneyinde 600 bin, kuzeyinde de 100 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğine işaret edildi. Açıklamada, “İsrail güçleri yerinden edilmişleri riske atmayı bırakmalı ve bunun yerine mümkünse temel ihtiyaçlarını karşılamalı, insani yardımın ve diğer yaşam gereksinimlerinin girişini ve dağıtımını kolaylaştırmalıdır.” ifadelerine yer verildi. İsrail ordusu, 7 Mayıs’ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah’ın doğusunda kara saldırıları başlatmıştı.

 

AA

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