14 yaşındaki çocuk cips yemekten öldü

ABD’nin Massachusetts eyaletinde 14 yaşındaki Harris Wolobah, baharatlı cips yeme meydan okumasına katıldıktan sonra öldü. Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda, Wolobah, üzerine dünyanın en acı biberlerinden ikisinin serpiştirildiği Paqui tortilla cipsini yedi.

New York Post’ta yer alan habere göre; Harris Wolobah’ın ailesi, çocuğun ölümünden doğrudan cips firmasını sorumlu tuttu. Çocuğun ölümüne ilişkin perşembe günü yayınlanan otopsi raporunda, Wolobah’ın “yüksek kapsaisin konsantrasyonuna sahip gıda maddesinin yutulmasından” kalp durması sonucu öldüğü belirtildi. Çocukta kalp büyümesi ve kalp kası bandı rahatsızlığının da bulunduğu belirtildi. MedStar Washington Hastane Merkezi’nden kardiyolog Dr. Syed Haider, yüksek dozda kapsaisinin kalp üzerinde ek baskı oluşturabileceğini ve sağlıklı kişilerde bile ciddi kalp sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

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