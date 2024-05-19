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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MAYIS 2024 PAZAR - YIL: 55

Sadakat kahramanı: Hasan Murat Ak

Kâzım GÜLEÇYÜZ
19 Mayıs 2024, Pazar
Kesintisiz bir şekilde devam eden berzah seferine ve ebed yolculuğuna katılanlar kervanına emekli Yeni Asya çalışanlarından Hasan Murat Ak da dahil oldu.

Geçirdiği ani rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan Ak, haftası dolmadan Hakkın rahmetine kavuştu.

Kalbinden rahatsızdı. Daha önce de kalp ameliyatı olmuştu. İyileşip tekrar aramıza döndüğünde “Nereden çıktı bu kalp işi?” diye sorduğumuz zaman, Üstadın Barla Lahikası’ndaki bir mektubunda geçen “Kalben rahatsızlığımdan dolayı, Kurban Bayramına kadar … kimseyi kabul etmiyorum” cümlesini göstermişti.

Üstadın bu “kalben rahatsızlık”tan neyi kastettiğini bilmiyoruz, ama Hasan Murat Kurban Bayramının yaklaştığı günlerde kalbi durduğu için aramızdan ayrılıp beka âlemine göçtü.

O kalp ki, dünya misafirhanesinde ona refakat ettiği ömrü boyunca ve vefat anına kadar hep son derece kuvvetli ve sağlam bir Risale-i Nur ve Yeni Asya muhabbeti ve bağlılığıyla çalışmıştı.

Hasan Murat Yeni Asya’da uzun seneler gazetemizin ve dergilerimizin abone biriminde hizmet verdi. Ve bir dönem onun kaptanlığında gazeteden geliş-gidiş güzergâhını ve Fatih’in tarihî sokaklarını defalarca turladık.

Emekli olduktan sonra da gazeteyle ve hizmetlerle alâkasını canlı ve dinamik bir şekilde devam ettirdi. Geçirdiği ağır rahatsızlık sonrasında tedavisi devam eden ve bir kez daha hayırlı şifalar dilediğimiz Ali Kölemen’le birlikte, ikamet ettiği Kasımpaşa’daki semt derslerinin, gazetedeki haftalık derslerin, vakıfta düzenlenen programların ve Üstadı anma faaliyetlerinin en sadık ve devamlı müdavimlerindendi.

Gazeteyi düzenli olarak ve dikkatle takip etti, her dönemde meşveret ve şahs-ı manevînin kararlarına sadık kalmayı esas aldı. Birçoklarının yalpaladığı ve farklı istikametlere savrulduğu siyaset bahsinde de aynı tavrı göstererek sadakat imtihanını alnının akıyla verdi.

Zaman zaman gazetedeki odamıza gelip veya buluştuğumuz ders ve programlarda bu konulardaki kanaatlerini paylaşır, bunların meşveretlerle belirlenen çizgimizle örtüşmesinden duyduğu ferahlık ve memnuniyeti dile getirirdi.

Tanıyan herkesin şahitliği ve tasdikiyle son derece samimi, candan ve içten davranış ve muhatabiyetlerini karakterinin aslî özellikleri haline getirmiş bir muhabbet fedaisiydi.

Yeni Asya ailesinin iddiasız, mütevazı, fedakâr, isimsiz kahramanlarından biriydi.

Tekrar Allah rahmet ve mağfiret eylesin. Kederli ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.

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