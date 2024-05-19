İspanya, Filistin’i diğer ülkelerle birlikte tanıyacak

İspanya’da sol koalisyon hükümeti, Filistin devletini tanıma girişimini 4 ülke ile aynı anda ortak bir kararla yapmayı planlıyor.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez cuma günü yaptığı açıklamada, Madrid’in Filistin devletini ancak diğer ülkelerle ortak eylem halinde tanıyacağını bildirdi.
La Sexta TV kanalına verdiği röportajda Sanchez, tanımanın 21 Mayıs’ta gerçekleşeceği yönündeki haberleri de yalanladı. İspanya’da sol koalisyon hükümeti, Filistin devletini tanıma girişimini 4 ülke ile aynı anda ortak bir kararla yapmayı planlıyor. İspanya’nın, Filistin devletini tanıma sözü veren Malta, İrlanda, Slovenya ve bu girişime destek verdiğini açıklayan Norveç ile birlikte hareket etmesi bekleniyor.