KOBANİ DAVASINDA SELAHATTİN DEMİRTAŞ’A 42 YIL, FİGEN YÜKSEKDAĞ’A 30 YIL CEZA VERİLMESİ TÜRKİYE’DEKİ ADALET SİSTEMİNİN YENİDEN SORGULANMASINA YOL AÇTI.

Türkiye’ye güven yok ediliyor

AP Türkiye Daimi Raportörü Amor, “Demirtaş’a yapılan adaletsizlik, Mehmet Şimşek’in Türkiye ekonomisinin güvenilirliğini satma amaçlı turlarının neden başarısız olduğunu anlatıyor. Bu tür eylemler ve işlevsiz bir yargı sistemi Türkiye'nin güvenilirliğinin altını oyuyor” açıklamasını yaptı.

Yargılama hukukî değil

BU arada karara tepki gösteren CHP Lideri Özel, “Kim ne derse desin bu davada bir hukuk yok. Yargılama süreci hukukî değil” derken, Sırrı Süreyya Önder, “Olan memleketin barış ve birlikte yaşam umuduna yöneliktir. Bu kararAKP’nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir” diye konuştu.

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Adaletsizlik Türkiye’nin altını oyuyor

AP Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, Kobani Davası’nda verilen ağır cezalarla ilgili “Bu tür eylemler ve işlevsiz bir yargı sistemi Türkiye’nin güvenilirliğinin altını oyuyor” dedi.

Kamuoyunda “Kobani” veya “6-8 Ekim olayları” olarak bilinen, 2014 yılında yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili 18’i tutuklu olmak üzere toplam 108 kişinin yargılandığı davada mahkeme, eski HDP’nin eş genel başkanlarına ağır hapis cezaları verdi. Eski HDP’nin eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş çeşitli suçlardan 42 yıl; Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı. İki siyasetçi için de tutukluluğun devamına karar verildi. Tutuklu yargılanan Gültan Kışanak, Sabahat Tuncel, Ayla Akat, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli’nin ise tahliyesine karar verildi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’e “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Kararın açıklanmaya başladığı saatlerde TBMM Genel Kurulu çalışmalarını sürdürüyordu. İlk kararlar gelmeye başladığında, CHP ve DEM Parti milletvekilleri kararı sıra kapaklarına vurarak protesto etti.

Hiçbir şirket güvenmez

Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, Kobani Davası’nda HDP’nin eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş’a 42 yıl, Figen Yüksekdağ’a da 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Amor sosyal medyada yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçen hafta Brüksel’de iş dünyasıyla bir araya gelmesine de atıfta bulunarak Türkiye’deki adaletsizliklerin Türkiye ekonomisindeki kötü gidişatın da en büyük sebeplerinden biri olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: “Bugün Demirtaş’a yapılan adaletsizlik, Mehmet Şimşek’in Türkiye ekonomisinin güvenilirliğini satma amaçlı turlarının neden başarısız olduğunu anlatıyor. Bu tür eylemler ve işlevsiz bir yargı sistemi Türkiye’nin güvenilirliğinin altını oyuyor. Bedeli? Hiçbir şirket, adaletin sürekli sorgulandığı bir ortama tam olarak güvenemez.”

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Olan birlikte yaşama umuduna oluyor

Kararların açıklandığı sırada Genel Kurul’daki birleşimi Kobani davasından yargılanan DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder yönetiyordu.

Kobani davasında verilen ağır hapis cezalarından üzüntü duyduğunu belirten Önder, “Olan memleketin barış ve birlikte yaşam umuduna yöneliktir. AK Parti cenahı bunun farkına varmadı ama günbegün ortaya çıkan şeylerle görüyoruz. Bu da AK Parti’nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir. Zindandaki bütün arkadaşlarımı selamlıyorum” dedi. Kobani davasında beraat eden Altan Tan ise “Kararların İstinaf’tan veya Yargıtay’dan döneceğini düşünüyorum” dedi.

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Yargılama süreci hukuki değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında gazetecilerin gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Kobani Davasında kararın açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Özel, davanın siyasi bir dava olduğu belirterek “İlk günden beri takındığım tutumu değiştirecek değilim. Dava, siyasi dava. Olay olduktan 5 yıl sonra açıldıysa dava, iddianamesi de doğrudan bir partinin genel başkanı tarafından yıllarca yazıldıysa, sonra da dava açıldıysa bu dava siyasi davadır. Uzamasıyla, zamanlamasıyla, karar duruşmasının seçimden sonraya bırakılmasıyla falan her yönüyle siyasetten kullanılmaya elverişli bir dava. Kim ne derse desin bu davada bir hukuk yok. Yargılama süreci hukuki değil” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka