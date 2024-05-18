BİSAM’ın raporuna göre; Türkiye’de açlık sınırı, asgari ücrete kıyasla 754 lira daha fazla olarak 17 bin 756 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 61 bin 418 lira olarak belirlendi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından yapılan son hesaplamalara göre, nisan ayında Türkiye’de dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 61 bin 418 lira olarak belirlendi. Açlık sınırı ise nisanda 17 bin 756 liraya çıkarak asgari ücrete 754 lira fark attı.

Bu verilere göre, nisan ayında asgari ücretle geçinen bir ailenin ay sonunu getirebilmesi için gerekli olan miktar, asgari ücretin 3.4 katına tekabül ediyor. Tek başına yaşayan bir birey için ise yoksulluk sınırı 28 bin 458 lira olarak hesaplandı. Mart ayında açıklanan verilere göre ise açlık sınırı 16 bin 646 lira, yoksulluk sınırı ise 57 bin 578 lira olarak açıklanmıştı. Bu durum, yalnızca bir ay içinde yoksulluk sınırının 3 bin 840 lira arttığını gösteriyor. Tek başına yaşayan bir kişinin yoksulluk sınırı ise martta 26 bin 517 lira olarak belirlenmişti.

GÜNLÜK HARCAMA 592 LİRA

Günlük olarak sağlıklı ve dengeli beslenmek için yapılması gereken harcama tutarı ise nisanda 592 lira olarak hesaplandı. Günlük harcamalarda en yüksek maliyeti süt ve süt ürünleri grubu oluştururken, et, tavuk ve balık grubu için minimum harcama tutarı 124.81 liraya ulaştı. Sebze ve meyve için ise günlük harcama miktarı 155.14 lira olarak belirlendi. Ekmek için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 40.25 lira olarak hesaplandı.

Haber Merkezi