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18 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Onbaşı Recep Kabala silah kazası sonucu şehit oldu

18 Mayıs 2024, Cumartesi
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit Onbaşı Kabala için taziye mesajı

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan taziye mesajı

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde mevzide meydana gelen mühimmat patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AA

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