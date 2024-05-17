Zam yapmamak asgari ücretliye, emekliye zulümdür

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümet kanadından gelen asgari ücrete zam yapılmayacağı açıklamalarına tepki gösterdi.

Babacan, hükümete çağrıda bulunarak şunları söyledi: “Sayın Erdoğan’a seslenmek istiyorum: 1 Temmuz’da asgari ücreti artırmamak, asgari ücretle çalışan herkese zulümdür. 1 Temmuz’da asgari emekli maaşını artırmamak, asgari emekli maaşı alan herkese zulümdür. Siz kendi elinizle enflasyonu patlatın ve bunun bedelini de kendi elinizle asgari ücretliye, en düşük emekli maaşı alan vatandaşlara ödetin. Böyle bir adalet olamaz. İktidara çağrımız; 1 Temmuz’da hem asgari ücrette hem de asgari emekli maaşında ciddi, kayda değer, gerçek enflasyonu kayda alan bir artış yapın.” Ankara - Mehmet Kara

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