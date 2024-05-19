Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Vahiy gelmediği için onlara bir âyet getirmediğin zaman, “Kendin uydursana” derler. De ki: Ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uyarım. A’raf Suresi: 203 HADİS: Bereket büyüklerimizin yanındadır. Küçüklerimize şefkat, büyüklerimize hürmet göstermeyen bizden değildir. Camiü’s-Sağir, No: 1741

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