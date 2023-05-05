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5 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Şefkat kahramanı anneler

Muzaffer KARAHİSAR
05 Mayıs 2023, Cuma
Karşılıksız sevginin, merhametin, fedakârlığın timsali anneler, hayatını çocuklarına adamış, zorluklara göğüs germiş, çilelere katlanmış şefkat kahramanlarıdır.

Yaratılış itibariyle hassas, zayıf, zarif, nahif fıtratı olan kadınlar, annelik vasfıyla güçlü, cesur ve metanetli olurlar. Çocukları maddi, manevi tehlikeye maruz kaldığı zaman, ölüm dahil her tehlikeyi göze alır, her zorluğa katlanırlar. 

Şefkat abidesi annelerin sıcak nefesi, sevgisi, okşaması, öpmesi, ninni ile kucağında huzur içinde uyumuş bir çocuğun hayalini, rüyasını süsleyen en tatlı hatıra, o saadet dolu anlardır. Rabbimizin annelere bahşettiği sevgi yumağı çocuklar, bir emanet, bir mutluluk hazinesi ve zenginlik kaynağıdır. 

“Cennet annelerin ayakları altındadır.” hadisiyle işaret ve ifade edilmiş bir anne, çocuk için en değerli bir varlıktır. Hayatına yön veren bir mürebbi, nimet ve varlık sebebidir. Anneler, şefkat ve merhametiyle, verdiği terbiye, katlandığı zorluklar ve hayır dualarıyla hakkı ödenmeyecek iyilik melekleridir.

Manevi değerlerimiz içinde annenin ayrı bir yeri vardır. Sanatta, edebiyatta, şiirde anne ismi güzel ve zengin ifadelerle süslenir. “Annem başa taç imiş / Her derde ilaç imiş/ Bir evlat pir olsa da/ Anneye muhtaç imiş” Annelerin sevgisi, hissiyatı güzel duyguları çağrıştırır. En sevinçli ya da üzüntülü anlarda annenin sevgisine, şefkatine, himayesine, desteğine olan ihtiyaç hissedilir. 

Çocuklarının derdini anlayan, teselli veren, naz çeken, eziyete katlanan, usanmadan hizmet eden mübarek ve müşfik annelere hürmet, merhamet ve muhabbet dini, insani ve vicdani görevimizdir. “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle.” (İsra Suresi/23)

“Ve valide, en kerîm, en rahîm, öyle fedakâr bir dosttur ki, o şefkat saikasıyla, bir valide, bütün dünyasını ve hayatını ve rahatını, veledi için feda eder.” (Mektubat) Annelerin fedakârlığı çok yerde ifade eden Üstad hazretleri, ahirzamanda kuvvetli, samimi, imanın, ibadetin ve ihlâsın ihtiyar kadınlarda bulunduğunu: “Dindar ihtiyar kadınların dinine tâbi olunuz” hadis-i şerifle işaret etmiştir. Kadınlara şefkat kahramanı olduğunu ve insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, annesi olduğunu ifade etmiştir.

28 Nisan 2023 tarihli Yeni Asya’da Ediz Yörü’nün kaleme aldığı 88 yaşındaki şefkat kahramanı ve nur talebesi Resmiye Eren’in hayatı, yaşlı dindar kadınların ihlâsla, takva, tevekkül ve ibadette ciddi, samimi gayretlerine önemli bir numune-i imtisaldır. Şefkat kahramanı teyzemizin hayatı, ibadeti, sadakati, samimiyeti ve Kur’an ve iman hizmetine olan muhabbeti, hayatı, hatıratıyla herkese ilham verdi. Geçmişte konferanslarıyla Kur’an nuruyla gönülleri aydınlatan Zeynep Münteha Polat, Mümine Güneş, Şule Yüksel Şenler gibi şefkat kahramanlarını hatırlattı.

Yeni Asya’da yazılarıyla, dirayetli kalemleriyle iman ve Kur’an hizmetlerini muhtaçlara ulaştıran şefkat kahramanı genç hanım yazarlar, Risale-i Nur hakikatlerini asrın idrakine nakşediyorlar. Hanım yazarlar, el emeği, alın teri, cesaret ve keskin kalemle yaptıkları çalışmaları, gelecek nesillere güzel bir hatıra, hoş bir miras, latif bir vedia olarak kalacaktır. 

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