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19 MAYIS 2024 PAZAR - YIL: 55

Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'daki çatışmalar yüzünden kenti terk etmek zorunda

19 Mayıs 2024, Pazar 12:22
Myanmar'da yerinden edilen ve Bangladeş sınırındaki Buthidaung kentine sığınan binlerce Arakanlı Müslüman (Rohingya), ordu ile etnik silahlı gruplar arasında artan çatışmalardan dolayı kenti terk etmek zorunda kalıyor.

Arakanlı Müslüman hakları aktivisti ve "Özgür Rohingya Koalisyonu" kurucularından Nay San Lwin, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, geçen ay adını Arakha ordusu olarak değiştiren Arakan ordusu ile Myanmar ordu birlikleri arasında çatışmaların yaşandığını hatırlattı.

Aktivist Lwin, çatışmalarda Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'nin 90 kilometre kuzeyindeki Buthidaung kentinde sığınmacıların yaşadığı binaların hedef alındığını belirtti.

Lwin, yaklaşık 200 bin Arakanlı Müslüman'ın sığındığı kentteki evlerin yanı sıra, sığınmacıların yaşadığı devlet binaları, okullar ve hastanelerin de bu çatışmalarda yerle bir edildiğini söyledi.

Arakha ordusunun ele geçirdiği Buthidaung'da ateşe verilen okul ve hastanelerde birçok kişinin öldüğünü veya yaralandığını belirten Lwin, Arakanlı Müslümanların yeniden zorla yerlerinden edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Lwin, Arakha ve Myanmar ordusu tarafından Arakanlı Müslümanlara yönelik rapor edilmemiş birçok cinayetin işlendiğini vurgulayarak, "Uluslararası toplum, soykırımdan kurtularak Buthidaung kentine sığınanların durumunu görmezden gelmemelidir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Arakha ordusu, kenti ateşe verdiği iddialarını reddederek, buna Myanmar ordusunun hava saldırılarının yol açtığını ileri sürdü.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

AA

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