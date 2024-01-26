"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

“Kulp”larımız…

Orhan Ali YILMAZ
26 Ocak 2024, Cuma
Kulp, Arapça “halka, bilezik” anlamına gelen şu “kulb” kelimesinden evrilerek güzel Türkçemize geçmiş ve “Türkçeleşmiş” bir kelime.

Deyimsel vurgusu, şu hakikatini “görünmez” kılan bir kelime ya da isim.

Daha çok da şu “olumsuz” çağrışımları bulunan…

Kişinin veya olayın ya da eşyanın kusurlu bir yanını yakalamak anlamında şu “kulp bulmak”,

Bir bahane bulmak, ille de bir kusur yüklemek, hukukî dilde “suç ihdas etmek” anlamında şu “kulp takmak”,

Olayla ilgili herhangi bir ipucu veya konunun tutulacak bir yeri olmadığı anlamında şu “kulpu kulağı yok”,

Ve konu ya da olay veyahut durumla ilgili, nasıl davranacağını, ne yapacağını bilememek anlamında “kulpunu kaybetmek ya da kulpunu kaçırmak” deyimleri şu güzel dilimizde en çok kullanımda olanları.

Kulp, bir kelime, aynı zamanda bir yer, bir ilçe ismi de olmuş şu güzel Diyarbakır ilimize bağlı.

Mübarek bir Cuma gününde, meğer müessif bir olay, bir hadise yaşanmış, şu Cuma Namazı’nda, camide, üstelik de şu minberde, şu “hutbe” içinde…

Rivayet odur ki, imam, her nasılsa, “şehitlerimiz ile ilgili” şu bir satır ya da paragrafı “atlamış” ya da “unutmuş” meğer okurken şu cemaat içinde…

Elindeki matbu kâğıttan -her nedense- hutbeyi tam da takipte, hem de anlaşılan şu “tetikte” bulunan en yüksek mülki âmirimiz bulunan kaymakamımız ise, hemen konuya müdahil olmuş, imama “Hoca, dur, dur, aşağıya inme.. hutbenin şu tamamını oku!” şeklinde “âmirane” müdahale etmiş ve tamamını okutmayı başarıp, büyük de bir zafer kazanmış meğer şu koca camide, şu kalabalık yüzlerce cemaatin şu şaşkın bakışları, biraz da “homurdanmaları” içerisinde…

Hatta teskin olamayan kaymakamımız –imamımızın iddia ve ifadesiyle- imamın odasını basmış, kendisine ağza alınmayacak küfürler, hakaretler etmiş, hızını alamayıp, eline geçirdiği mikrofon ayağını, gayet tecrübeli beyzbol oyuncusu sopası kıvraklığı ile istimal edip imamımızı darp etmiş, imamımız da bunun üzerine hemen hastaneye varıp, şu “Darp Raporu”nu alıp, ilgili kaymakamımızdan şikâyetçi olmuş…

Olay, önce kısmen, sonra da şu “çoğunluk” itibariyle medyaya intikal edip, “flaş haber” olunca, işin, hem de “olayın” rengi biraz değişmiş…

İddialar üzerine, Diyarbakır Valiliği tarafından, Kulp Kaymakamı Burak Akeller hakkında “soruşturma” açılmış durumda…

Diyanet İşleri Başkanlığımızca da, iddialarla ilgili ve şu cami imamımız hakkında idarî ”inceleme” başlatılmış olup, “müfettiş” görevlendirilmiş bulunulmakta…

Bakalım kimin “kulpu” daha sağlammış; o ise bir “soruşturma” bir de şu “inceleme” sonucunu sabırla bekleyip, olayın şu “vuzûha” kavuşacağı günleri “pürmerak” hem de “pürdikkat” sayacağız gibi durmakta…

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sivillerin öldürülmesi dehşet verici

    Elinde masumların kanı var

    Soykırım davasında ilk karar verilecek

    Nasır Hastanesinde anestezi ilaçları tükendi - 'İnsani ve tıbbi durum felaket seviyesinde'

    Bir tas yemeğe ulaşabilmek için saatlerce sıra bekliyorlar

    Malatya - Battalgazi'deki 5,2 büyüklüğünde deprem korkuttu

    Biden'ın konuşması Filistin protestolarıyla kesildi

    Florida'da 16 yaşın altındakilere sosyal medya yasağına onay

    Doğu'da 381 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

    ''O esnada herkes şok oldu"

    TCMB faiz oranını yüzde 45'e çıkardı

    Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıya 34,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı

    Mali'de kaçak altın madeni çöktü: 70 kişi öldü

    Ayasofya'da müze kararını kim verdi?

    Enflasyon, ücretleri eritti

    Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

    AB’den İsrail’siz barış planı

    Üç tip yargıç var

    Gıda fiyatları bir yılda yüzde 96,5 arttı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kısmî müzeye dönüş, vakfiyeye uyar mı?
    İbrahim Aktaşcı

    Hutbeyi karıştıranın hakkı kötektir!
    Cevher İLHAN

    Çürümeye karşı karalama
    Orhan Ali YILMAZ

    “Kulp”larımız…
    Faruk ÇAKIR

    Çelişki iktidarı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakiki Müslüman prototipine ne kadar uyuyoruz?
    İbrahim ERSOYLU

    Demokratlar nasıl bu hale geldiler? (6)
    Şemseddin ÇAKIR

    Kıyametin dehşeti
    Genel

    Sivillerin öldürülmesi dehşet verici

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.