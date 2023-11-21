500X hibritiyle yenilendi

İtalyan kompakt SUV yorumu Fiat 500X yenilendi. Gelişmiş hibrit teknolojisi ile öne çıkan Fiat 500X, Cross Plus ve Soft Top versiyonlarıyla sürüş deneyimini daha çevre dostu ve daha konforlu hale getiriyor.

500X’in, Cross Plus versiyonu 1.464.900 TL, Soft Top versiyonu ise 1.514.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Cross Plus yenilenen ön tasarımıyla daha sportif bir görünüme kavuşurken; Soft Top versiyonu da sınıfındaki tek elektrikli açılabilir tente özelliği ile keyifli bir açık hava sürüş deneyimi sunuyor. Yenilenen 500X, 48V elektrikli motor ve 1.5 litrelik turbo benzinli motor birleşiminden oluşan hibrit motoruyla sessiz ve dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. 500X’in, 7 ileri DCT şanzımanla entegre hibrit güç ünitesi; 130 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. Yeni güç ünitesiyle, bir önceki jenrasyonuna kıyasla yakıt tüketimi yüzde 12,5, karma CO2 emisyon değeri yüzde 11,7 iyileşiyor.

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