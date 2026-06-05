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5 HAZİRAN 2026 CUMA - YIL: 57

Sistemin en büyük darbesi emeklilere

05 Haziran 2026, Cuma 09:00
İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, partisi tarafından “2018 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin devlete, Meclise, hukuka, millete ve ekonomiye maliyetinin tespit edilmesi” amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen araştırma önergesinin görüşmelerinde konuştu.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

“Gelin, övündüğünüz sistemin gerçek bilançosuyla yüzleşelim” diyen Kırkpınar, “Bugün açlık sınırı 35 bin liraya, yoksulluk sınırı 114 bin 500 liraya ulaştı. 28 bin liralık asgari ücret henüz işçinin cebine girmeden açlık sınırının altında can vermiştir. Kâğıt üzerinde maaşları 17,5 kat artırmakla övünüp hamaset yapanlar, alım gücü mum gibi erirken yönetim zafiyetlerini gizlemeye çalışıyor” dedi.

Başarı mı sefaletin tescili mi?

Sistemin en büyük darbesini emeklilerin yediğini söyleyen Kırkpınar, “2018’de 20 bin liraya 50 kilonun üzerinde kıyma alabilen emekli bugün ancak 23 kilo alabiliyor. Barınma hakkı artık lüks bir imtiyaz. Büyükşehirlerde kira artık geçimin en büyük kâbusudur. Doğal gazın metreküpü 1 liradan 25 liraya dayanmış, esnaf girdi maliyetlerinin altında ezilmiştir. Soruyorum: Sosyal yardım alan hane sayısının artması övünülecek başarı mıdır yoksa derinleşen sefaletin tescili mi?” diye sordu. 

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  • Toygar

    5.06.2026 12:33:33

    Kabahatin büyüğü, yaşça büyük olanlarımız da ondan!...

Risale-i Nur Külliyatı

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