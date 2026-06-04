Baskın seçim olur mu?

Ekonomi yazarı Zeynep Gürcanlı, Ankara kulislerinde Kasım 2026’da baskın seçim ihtimalinin konuşulmaya başlandığını belirtti.

Gürcanlı, “Mutlak butlan hamlesi altında dağınık CHP, “terörsüz Türkiye” sürecine kendisini kaptırmış DEM Parti’yle girilecek bir seçimde iktidar kanadının kendisini daha şanslı görmesi hem akla, hem de mantığa uygun. Bir de buna İran’da yaşanan savaşın, küresel alanda artan petrol fiyatlarının Türk ekonomisine yansımaları, enflasyonun bir türlü beklenen ve hedeflenen noktaya getirilememesi, ekonomik büyüme hızının düşmesi de eklenince, iktidar kanadının bir seçimle “sil baştan” yetki almayı düşünmesi şaşırtıcı olmaz. Üstelik Türkiye’de bir “baskın seçim” küresel gelişmelere de uygun düşüyor; ABD Başkanı Trump’ın hemen her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik övgüleri malum. AK Parti hükümeti, Trump’ın selefi Joe Biden döneminde göremediği ilgi ve desteği görüyor Washington’dan bugünlerde” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi