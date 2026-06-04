Yolsuzlukta zaman aşımı bitsin!

İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi (İNOSAM)Başkanı Gürkan Avcı, “Türkiye’de yolsuzluk ve rüşvet, zamanaşımı ve siyasî dokunulmazlık zırhıyla korunduğu sürece ne temiz siyaset ne gerçek adalet ne de aydınlık bir gelecek mümkün olacaktır. Yolsuzluk ve rüşvet suçlarında dava zamanaşımı tamamen kaldırılmalıdır” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

[email protected] Türkiye, tarihinin en ağır siyasî ve ahlâkî çöküşlerinden birini yaşandığına dikkat çekerek, “Millet açlık, yoksulluk, adaletsizlik ve hukuksuzluktan can çekişirken siyasetçiler koltuk, cep, gelecek ve ikbal derdine düşmüştür. Milletvekili, parti ve belediye yöneticilerince yolsuzluk, rüşvet, ihale hırsızlığı ve kamu kaynaklarının sistematik yağmalanması adeta kurumsallaşmış bir düzen haline gelmiştir. Milletin üstünlüğü yerine vekillerin üstünlüğü ikame edilmiş, haram siyasallaştırılmış, milletin emaneti olan kamu malları ve kaynakları bir avuç riyakâr siyasetçinin servetine dönüştürülmüştür” dedi.

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