Çiftçiyi perişan ettiler

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, buğday ve arpada verilen fiyat artışlarının enflasyonun altında kaldığını belirterek, “Bu çiftçiyi ne zaman memnun edeceksiniz?” diye sordu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanlığına seslenerek, artan maliyetler karşısında açıklanan hububat alım fiyatlarının yetersiz kaldığını belirtti. Karal açıklamasında, “TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon %32’nin üzerinde. Mazot son bir yılda %50’den fazla zamlandı. Gübre, ilaç ve işçilik maliyetleri katlandı. Peki siz ne yaptınız? Buğday alım fiyatını sadece %22,2 artırdınız. Arpaya verdiğiniz artış ise %15,9’da kaldı. Üretici kazanmazsa üretim nasıl devam edecek? Çiftçi borcunu nasıl ödeyecek? Yeni sezonun mazotunu, gübresini nasıl alacak? Toprağı boş bırakmayan, her şeye rağmen üreten çiftçiye enflasyonun altında fiyat vermek en hafif tabiriyle insafsızlıktır.” dedi.

Çiftçi memnun değil

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını açıkladı. Buna göre ton başına makarnalık ve ekmeklik buğday 16 bin 500 TL, arpa ise 12 bin 750 TL’den alınacak. Desteklerle birlikte üreticinin eline geçecek tutar buğdayda 19 bin 514 TL’ye kadar çıkacak. Açıklanan rakamlar, yüksek girdi maliyetleri altında ezilen üreticiyi memnun etmedi. Eski AK Parti milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, çiftçilerin kendisine ulaştığını belirterek: “TMO, 2026 yılı hububat alım fiyatını açıkladığı andan itibaren onlarca telefon geldi, mesajlar gönderildi. Çiftçi öfkeli, fiyattan memnun değiller. Duyurulur.” dedi.

Bu anlayış çiftçiyi eziyor

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, TMO’nun açıkladığı hububat alım fiyatlarının enflasyonun ve girdi maliyetlerinin altında kaldığını belirterek, “Çiftçi tarlasını sularken, ürününü taşırken, gübresini atarken, mazotunu alırken her kalemde daha fazla ödüyor; ama hasat zamanı geldiğinde ürününe enflasyonun ve temel girdi maliyetlerinin altında fiyat biçiliyor. Bu, üreticiyi koruyan bir tarım politikası değildir. Bu, çiftçiyi maliyetin altında ezmeye razı eden bir anlayıştır” dedi.