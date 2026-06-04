Gannuşi’ye zulüm

Tunus’ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ve diğer bazı yöneticilerin, “gizli örgüt” davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırıldıkları bildirildi.

Tunus resmî haber ajansı TAP’ın yargı kaynaklarına dayandırdığı haberde, “Gizli örgüt” davasından Nahda Hareketi’nden lider Gannuşi’nin yanı sıra diğer bazı liderlerin müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, Gannuşi’nin aynı davadan ayrıca 30 yıl hapis cezasına mahkum olduğu ifade edildi. Haberde, söz konusu davadan Gannuşi’nin de aralarında bulunduğu 12’si tutuklu olmak üzere 35 kişinin yargılandığına işaret edilerek, kararın nihaî olmadığı ve temyize götürülebileceği kaydedildi. AA

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