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5 HAZİRAN 2026 CUMA - YIL: 57

İsrail’e “akademik boykot” çağrısı

05 Haziran 2026, Cuma
Belçika’da 4 bin 500’den fazla öğrenci ve akademisyen, ülkedeki yüksek öğrenim kurumlarına İsrail’e karşı akademik boykot uygulanması çağrısı yaptı.

Belçika’da birçok öğrenci ve akademisyen, ülkedeki yüksek öğrenim kurumlarından İsrail ile akademik bağlarını kesmelerini istedi. Resmî haber ajansı Belga’ya göre, akademisyenler, öğrenciler ve kamuoyunca tanınan bazı isimlerin imzasını taşıyan açık mektuba, 1100’den fazla profesörün yanı sıra filozof Slavoj Zizek, gazeteci Rudi Vranckx ve yazar Ish Ait Hamou’nun da aralarında bulunduğu 4 bin 500’den fazla kişi imza attı.

Törenler değil, tavır belirleyici olacak

Açık mektupta, Anvers Üniversitesi, Gent Üniversitesi ve Brüksel Özgür Üniversitesinin nisanda Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ile hukuk profesörü Noura Erakat’a fahri doktora unvanı vermesine atıfta bulunuldu. Üniversitelerin bu adımla “işgal, apartheid, kitlesel şiddet ve soykırım karşısında uluslararası hukuk, insan hakları ve kurumsal sorumluluğa bağlılıklarını gösterdiği” ifade edilen mektupta, “Ancak tarih yalnızca törenlerle yazılmaz. Alkışlar dindikten sonra Albanese ve Erakat’a verilen payenin sonuçları artık göz ardı edilemez” değerlendirmesi yer aldı.

Şirket sözleşmeleri de feshedilsin

Mektupta, Filistin’deki durumun “giderek kötüleştiği” belirtilerek, İsrail’in bölgedeki eylemlerine de değinildi. İmzacıların, İsrail’in İran’a karşı yasa dışı savaş yürüttüğü, Lübnan’daki ateşkesi defalarca ihlal ettiği ve “Gazze Doktrini” olarak nitelendirdikleri yaklaşımı Lübnan’a genişlettiği aktarıldı. Açık mektupta, Belçika’daki üniversite ve yüksekokulların İsrail ile tüm akademik işbirliklerini derhal sonlandırması ve yeni işbirlikleri için acilen moratoryum ilan etmesi talebinde bulunuldu. İmzacılar ayrıca Dell, Teva ve Microsoft’un da aralarında bulunduğu şirketlerle yapılan sözleşmelerin sonlandırılması çağrısında bulundu.

AA

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