Çocuklar için büyük tuzak

AKADEMİSYENLER"ÇOCUKLAR İÇİN" NOTUYLA YAYINLANAN VİDEO VE BENZERİ İÇERİKLERİN HİÇ DE MASUM OLMADIĞINA DİKKAT ÇEKTİLER.

ÇOCUKLAR AÇISINDAN BÜYÜK RİSK - ESTETİK AMELİYAT İSTEYEN ÇOCUKLAR VAR

İnternet ortamının risklerine dikkat çeken Prof. Dr. Emel Şerife Baştürk, “YouTube içerikleri hiç masum içerikler değil. Çocukları tüketime yönlendiriyor. Güzellik, beden algısı üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturuyor” dedi.

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, akademisyenleri dinledi. Toplantıda sunum yapan Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emel Şerife Baştürk, Türkiye’de 6-15 yaş arası çocukların yüzde 90’ından fazlasının düzenli biçimde internet kullandığını söyledi.

HİÇ MASUM DEĞİLLER

6-11 yaş grubunun yüzde 66’sının sosyal ağlara erişebilir durumda olduklarını bildiren Baştürk, bu oranın 11-15 yaş grubunda ise yüzde 80’lere ulaştığını anlattı.

Sosyal ağ üreticilerinin de yeterince sorumluluk almadığını vurgulayan Baştürk, özellikle bazı platformların çocuklar açısından oldukça risk teşkil ettiğini kaydetti. Çocukların en fazla kullandığı platformlardaki tehlikelere dikkati çeken Baştürk, “YouTube içerikleri, özellikle de çocuklara yönelik olduğu da söylenen içerikler hiç masum içerikler değil. Çocukları tüketime yönlendiriyor. Güzellik, beden algısı üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturuyor. Çok küçük yaşlardan itibaren çocuklar kendi bedenlerinden hoşnut değiller. Şiddet boyutunu bir tarafa bırakalım, kendilerini güzel bulmuyorlar. Estetik ameliyat yaptırmak isteyen çocukların yaşı 13-14” dedi.

TÜRKİYE “YÜKSEK KULLANIM YÜKSEK RİSK” SINIFINDA

Sosyal ağların çocuklar için tasarlanmış alanlar olmadığını vurgulayan Baştürk, 6-11 yaş grubunun riske en açık yaş grubu olduğunu, bu yaştaki çocukların muhtemel tehlikelere karşı savunmasız kaldığını anlattı. Çeşitli araştırmalarda Türkiye’nin “yüksek kullanım yüksek risk ülkesi” şeklinde tanımlandığını aktaran Baştürk, “Bence Türkiye’de çocukların becerileri konusunda çok büyük eksiğimiz yok ama yetişkin eğitimi önemli gündem konularımızdan biri olabilir. Yetişkin eğitimi kısmı önemli.” dedi.

İHMAL EDİLEN ALAN: “PAYLAŞAN EBEVEYNLER”

İhmal edilen alanlardan bir tanesinin de çocuk influencerlar ve paylaşan ebeveynlik konusu olduğuna dikkat çeken Baştürk, “Çocuk dünyaya gözlerini açar açmaz sosyal ağda kendisine bir hesap açılıyor ve anne baba bunun üzerinden para kazanmayı hedefliyor. Bununla ilgili çocuğu koruyacak düzenlemeye ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.