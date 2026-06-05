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Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi'nden İslamofobi'ye karşı somut adımlar atın çağrısı

05 Haziran 2026, Cuma 15:01
Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), ülkede artan Müslüman karşıtlığına (İslamofobi) karşı kapsamlı reformlar yapılması ve hükümetin somut adımlar atması çağrısında bulundu.

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NCCM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ontario eyaletinin London kentinde 6 Haziran 2021'de bir kişinin, aracını Müslüman bir ailenin üzerine sürerek 4 kişiyi öldürdüğü saldırı hatırlatılarak, Kanada'daki İslamofobi'nin köklü ve sistemik bir sorun olduğu vurgulandı.

Kanada'nın, G7 ülkeleri arasında Müslümanlara yönelik ölümcül saldırıların en fazla görüldüğü ülke olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, bunun acil müdahale gerektirdiği ifade edildi.

Müslüman karşıtlığıyla mücadele için el kitabı

Müslüman karşıtlığıyla mücadele konusunda hükümet politikalarının eksik kaldığını vurgulayan konsey, bu konuda bir el kitabı hazırladığını açıkladı.

NCCM, yayımladığı el kitabıyla Kanada'daki Müslümanların korunması amacıyla kapsamlı kurumsal reformların hayata geçirilmesi, etkili hesap verebilirlik mekanizmalarının oluşturulması ve hükümetin somut adımlar atması çağrısında bulundu.

Kanada'daki Müslüman karşıtı saldırı

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran 2021'de kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik Müslüman ailenin üzerine süren saldırgan, 74 yaşındaki büyükanne Talat Afzaal, 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ile 15 yaşındaki kızları Yumna Salman'ın ölümüne sebep olmuştu.

Ailenin 9 yaşındaki oğulları Fayez Salman, saldırıda ağır yaralanmıştı.

22 yaşındaki saldırgan Nathaniel Veltman, olay yerine 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı'nda gözaltına alınmıştı.

Polis, saldırının "önceden planlandığını" ve "nefretten kaynaklandığını" belirtirken, dönemin Başbakanı Justin Trudeau olayı "terörist saldırı" olarak nitelendirmişti.

Veltman, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından Şubat 2024'te müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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