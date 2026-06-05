Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sonra onların ardından hayırsız bir nesil geldi ki, namazı bırakıp nefislerinin arzularına uydular. İşte onlar, Cehennemin Gayyâ deresini boylayacaklar. Meryem Sûresi: 59 HADİS: Davud oğlu Süleyman’ın annesi şöyle demiştir: “Evlâdım, geceleyin çok uyuma. Çünkü geceleyin çok uyumak insanı Kıyamet Günü fakir bırakır.” Camiü’s-Sağir, No: 2909

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