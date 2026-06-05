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5 HAZİRAN 2026 CUMA - YIL: 57

Tartışmalı düzenleme geri çekildi

05 Haziran 2026, Cuma 10:27
Basın kuruluşlarına yönelik yeni basın yayın ilkeleri ve buna bağlı yaptırımlar öngören tartışmalı düzenlemenin geri çekildiği bildirildi.

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Kamuoyunda tartışmalara yol açan ve basın kuruluşlarına yönelik yeni yaptırımlar getireceği gerekçesiyle eleştirilen basın yayın ilkeleri düzenlemesinin geri çekildiği bildirildi. AKP’nin TBMM’ye sunduğu torba kanun teklifinde yer alan düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önergeyle metinden çıkarıldı.

Teklif komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 24 maddelik teklifin görüşmeleri tamamlanırken, teklif yapılan oylamanın ardından komisyonda kabul edildi. Teklifte emniyet teşkilatındaki a’zamî kadro oranlarının yeniden belirlenmesi, elektronik tebligat sisteminin yasal çerçevesinin oluşturulması, ticarî plaka devirlerinde vergi istisnası sağlanması ve akaryakıt piyasasında vergi kayıplarının önlenmesine yönelik düzenlemeler yer aldı.

İnternet haber sitelerine yeni çerçeve

Teklifte basın alanına ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. Buna göre internet haber sitelerinin haber sayısı, kadro yapısı, içerik, okur sayısı ve yayın süresi gibi kriterlerinin Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından belirlenmesine yönelik yasal altyapı oluşturulacak.

Yaptırım hükümleri çıkarıldı

AKP’nin verdiği ve komisyonda kabul edilen önergeyle, teklifin ilk halinde yer alan gazete, dergi ve internet haber sitelerine yönelik “basın yayın ilkeleri” düzenlemesinin metinden çıkarıldığı belirtildi. Buna bağlı olarak Basın İlan Kurumu’nun bu ilkelere aykırılık gerekçesiyle resmî ilan ve reklam kesme cezası uygulamasına imkân tanıyan hükümler ile denetim ve yaptırım mekanizmalarının da düzenleme kapsamından çıkarıldığı ifade edildi. Yapılan değişiklikle madde, yalnızca kanunda öngörülen vasıf, ödev ve yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideleri düzenleyecek şekilde yeniden düzenlendi.

Ankara - Anka

Etiketler: tbmm
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  • Mehmet Kaşlıoğlu

    5.06.2026 14:31:42

    Şayet farklı bir nam altında başka bir kapta bu zehiri bize içirmezlerse;şimdilik tehlikeyi atlatmış görünüyoruz. Haydi hayırlısı !

  • Hasan Özgündüz

    5.06.2026 12:30:37

    Başta yazarımız profesör dr.Ahmet Battal olmak üzere,Anasayfa ya manşet yapan yayın kuruluna ve emeği geçenlere tebrikler.Allah razı olsun

Risale-i Nur Külliyatı

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