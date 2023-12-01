Araca en yüksek vergi bizde

OECD verilerine göre Türkiye, Avrupa’da araç satın alınırken en fazla verginin ödendiği ülke. Vergisiz fiyatı 33.000 dolar olan bir aracın Türkiye fiyatı vergiler dolayısıyla 62.304 dolara yükselirken; Almanya, Fransa ve Lüksemburg gibi ülkelerde teşviklerden dolayı araçların son satış fiyatı vergisiz fiyatından daha ucuz oluyor.

Euronews’in haberine göre, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) “Tüketim Vergisi Eğilimleri 2022” ve Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre AB ülkelerinde otomobillerden alınan KDV oranı yüzde 17 ile yüzde 27 arasında değişiyor. Türkiye’de ise KDV oranı 2023 yılında yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseldi. Birçok ülkede özellikle elektrikli araçlarda çeşitli vergi indirimleri ve teşvikler de bulunuyor. Haber Merkezi

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