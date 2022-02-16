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16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Avrupa’da en çok satan Peugeot 208 oldu

16 Şubat 2022, Çarşamba 13:33
2020 senesinde Yılın Otomobili (Car of the Year) seçilen, markanın hatchback modeli Peugeot 208 başarısını 2021 senesine taşıyarak, Avrupa’nın en çok satılan otomobili olmayı başardı. Peugeot SUV 2008 ise, Avrupa’da yılın en çok satan B-SUV modeli oldu.

Geride bıraktığımız seneyi Türkiye’de büyüme rakamları ve önemli başarılarla kapatan Peugeot, Avrupa genelinde de 2021 yılında bir önceki seneye göre %5’lik bir büyüme oranı yakaladı. Bu başarıyı yakalamasında Peugeot 208 ve SUV 2008 modellerinin rolü çok büyük oldu. 2020 senesinde Yılın Otomobili (Car of the Year) seçilen, markanın sınıfında dinamikleri değiştiren hatchback modeli Peugeot 208 başarısını 2021 senesine taşıyarak, Avrupa’nın en çok satılan otomobili olmayı başardı. Bununla birlikte, sunduğu yenilikçi teknolojileri, kusursuz tasarımı ve yüksek konforu ile Türkiye pazarında sınıfının lideri olan Peugeot SUV 2008, Avrupa’da da yılın en çok satan B-SUV modeli oldu. Bu başarılara ek olarak markanın Avrupa pazarında satışını gerçekleştirdiği her 6 modelden 1 tanesi elektrikli oldu. 2021 yılını bu liderliklerle kapatan Fransız üretici, hafif ticari araç satışlarında da başarılı bir grafik yakalayarak %12’lik büyüme elde etti. Peugeot CEO’su Linda Jackson: “2021’de dünya genelindeki satışlarını %5 arttıran Peugeot markasının mükemmel performansıyla gurur duyuyorum” açıklamasında bulundu.

Dünyanın önde gelen otomotiv markalarından Peugeot, 2021 yılını hem Türkiye’de hem Avrupa’da hem de global çapta büyüme rakamlarıyla kapatırken, model bazında elde ettiği liderliklerle de gözleri üzerine topladı. Global çaptaki satışlarında 2020 yılına göre 5,5 puanlık bir artış yakalayan Fransız üretici, dünya genelindeki otomobil ve hafif ticari araç satışlarından yüzde 23,7’lik bir pay almayı başardı. Peugeot, geride bıraktığımız 2021 senesinde Avrupa pazarında da başarılı bir grafik yakalayarak 2020 yılına göre %5’lik bir büyüme rakamı elde etti. Bu büyüme rakamlarına özellikle SUV 2008 modeli ve fark oluşturan hatchback’i 208 önemli katkıda bulundu. Peugeot SUV 2008 modeliyle Türkiye pazarında yılı B-SUV sınıfının lideri olarak tamamlayan marka, model bazlı başarılarını Avrupa geneline de yaymayı başardı.

2021’in en çok satılan B-SUV'u

Peugeot markasının karakteristik tasarımı ile şık, yenilikçi teknolojileri ile çekici ve yüksek konforu ile otomobil severlerin gözdesi olan Peugeot 208, 2020 yılında elde ettiği ‘Yılın Otomobili’ (Car of the Year) unvanını 2021 yılında Avrupa’da yılın en çok satılan otomobil modeli olarak taçlandırdı. Bu başarı ile birlikte gözleri üzerine toplayan 208’in yanı sıra, Türkiye pazarında da sınıfının lideri olan Peugeot SUV 2008, Avrupa’da da 2021 yılının en çok satılan B-SUV modeli olmayı başardı. Peugeot hafif ticari araç segmentindeki modelleriyle de Avrupa pazarında büyüme rakamları elde etti. Marka 2021 yılında, bir önceki seneye göre Avrupa ticari araç pazarında yüzde 12’lik büyüme elde etti.

Haber Merkezi

Etiketler: Car of The Year, Linda Jackson, peugeot 208, Peugeot SUV 2008
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