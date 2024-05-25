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Citroen'in yeni ticari araçları Türkiye'de!

25 Mayıs 2024, Cumartesi 13:38
Otomotiv sektörünün en köklü markalarından Citroën, binek araç konforu sunduğu hafif ticari araç ürün gamını tamamen yeniledi.

Markanın yeni logosunun ilk kez kullanıldığı Berlingo Kombi, Berlingo Van, Spacetourer, Jumpy Panelvan ve Jumper’dan oluşan hafif ticari ürün gamı yenilenerek Türkiye’de satışa sunuldu. Hem dış hem de iç tasarımı yenilenen, teknolojik ve güvenlik donanımları artırılan yeni modellerin tamamında artık otomatik şanzıman seçeneği de sunuluyor.

Hafif ticari araç pazarındaki iddialı oyuncu yeni Berlingo Kombi, yeni tasarımı ve akıllı donanımlarıyla öne çıkıyor. Feel Bold, Shine ve Shine Bold olarak 3 farklı donanımla pazara sunulan yeni Berlingo Kombi, 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçeneklerine sahip. Feel ve Feel Bold donanım seçenekleriyle satışa sunulan Berlingo Van ise, otomatik vites opsiyonu da olan 100 ve 130 HP gücündeki 1.5 litrelik BlueHDi motorla yollara çıkıyor. Citroën Spacetourer ise güçlü dizel motoru ve otomatik şanzımanıyla artık tek paket olarak sunuluyor. Markanın orta boy ticari modellerinden Jumpy Panelvan, yeni ECO-LED farlarıyla artık daha şık görünüyor. Otomatik şanzıman opsiyonu ve iki farklı güç alternatifiyle sunulan yeni Jumpy Panelvan, Teknoloji Paketi ile binek araçları aratmayan donanımlara sahip oluyor. Citroën hafif ticari ürün grubunun en büyük oyuncusu olan yeni Jumper da 13 ve 15 metreküplük yükleme alanı, 3,5 ile 4,2 ton arasında değişen taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor. 2.2 litrelik BlueHDi motoru iki farklı güç seçeneği ile satılan yeni Jumper’da EAT8 otomatik şanzıman seçeneği de sunuluyor. 

Peki ya fiyatlar?

Yeni Citroën Berlingo Van 860.000TL,
Yeni Citroën Berlingo 1.090.000TL,
Yeni Citroën SpaceTourer 1.650.000TL,
Yeni Citroën Jumpy Panelvan, 1.130.000TL,
Yeni Citroën Jumper, 1.330.000TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

 

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