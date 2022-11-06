E-2008 yollara çıktı

PEUGEOT’nun B-SUV segmentindeki iddialı modeli SUV 2008’in tamamen elektrikli versiyonu ülkemizde de satışa sunuldu.

İlk aşamada, sınırlı sayıdaki bayide ve stoklarla, 900 bin TL’lik fiyatlarla satışa sunulan PEUGEOT e-2008’lerin tamamı kısa sürede satılırken gelecek aylarda teslimat için ön sipariş alımına da başlandı. PEUGEOT Türkiye, e-2008 modelinde lansmana özel olarak duvar tipi şarj cihazı (Wallbox), E-Şarj istasyonlarından 1 yıl geçerli, 20.000 TL elektrik aboneliği ve şarj kablosu hediyeleriyle de avantajlı bir teklif sunuyor. Lityum-iyon bataryası, 50kWh kapasitesi, 136 HP’lik gücü ve 3 farklı sürüş modunda 324 km’lik ortalama elektrikli menziliyle dikkat çeken PEUGEOT e-2008, DC hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikada bataryasının %80’e kadar şarj olmasını sağlıyor. PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “2023’te e-308 elektrikli binek modelimize ek olarak, ilerleyen yıllarda elektrikli hafif ticari araçlarımızla da ürün gamımızı genişleteceğiz” dedi.

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