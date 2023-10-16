Elektriklisiyle beraber geldi

Opel’in 1982’den günümüze aralıksız ürettiği B hatchback modeli Corsa, yeni tasarımı ve donanım özellikleriyle Ekim ayı itibarıyla Türkiye pazarında 880.900 TL’den başlayan fiyatlarla satış sunuldu.

Yeni Corsa’nın giriş seviyesini, 1.2 lt, 75 HP’lik 5 ileri manuel şanzımanlı Edition donanım versiyonu temsil ediyor. Aynı donanım paketi, 1.2 lt 100 HP’lik 8 ileri otomatik şanzımanla da tercih edilebiliyor. Yeni Corsa’da 1.2 lt 100 HP’lik motor ve 8 ileri otomatik şanzıman ayrıca GS donanımıyla da tercih edilebiliyor. Yeni Corsa, serinin en kapsamlı ekipman seviyesinin yer aldığı Ultimate donanımda, 1.2 lt, 130 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman ile sunuluyor. Yeni Opel Corsa’nın benzinli motorlarına ek olarak Yeni Corsa Elektrik de GS donanımı ile 1.175.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. (ayrıntılar www.otohavadis.com'da)

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