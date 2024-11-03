En fazla ihracat yapan sektör otomotiv endüstrisi oldu

Otomotiv endüstrisi, geçen ay yaklaşık 3,6 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ekim ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi yaklaşık 3,6 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Söz konusu sektörü, 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti. Ekim ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 78 ile gemi ve yat sektörü oldu. Türkiye ihracatının yüzde 70,9’unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 4,9 artışla 16,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Ekimde, ihracatın yüzde 14,4’ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 5,5’lik yükselişle yaklaşık 3,4 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,4’ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 13,8’lik artışla 567,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı. AA

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