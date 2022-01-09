Ford Ranger Stormtrak, Karavanist’te

Ford, rotasını tabiata çevirenleri ve aktif yaşama tarzını benimseyenleri 8-16 Ocak tarihleri arasında TÜYAP’ta düzenlenecek Outdoorist Karavan Fuarı’na bekliyor.

Kamp, karavan ve tabiat tutkunlarını bir araya getiren fuarda, geniş hacmi sayesinde kreatif dokunuşlarla kolayca karavana dönüşebilen Ford Transit 350E Van RWD A/T; tam fonksiyonlu bağımsız bir karavan ünitesine sahip yeni Ford Ranger Stormtrak, kamp malzemeleri, portatif bir mutfağa sahip kamp çekmecesi ve çadır yükleme imkânı veren Ford Ranger Raptor ile yeni Tourneo Connect Active ve ilk kez sergilenecek yeni Tourneo Courier Titanium Plus modelleri Karavanist & Outdoorist Karavan Fuarları’nda doğaseverlerin beğenisine sunuluyor.

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