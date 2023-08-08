Prado 2024’te geliyor

72 yıl önce 1 Ağustos 1951’de ‘Toyota BJ’ olarak doğan Land Cruiser, tanıtılmasından kısa bir süre sonra Fuji Dağı 6. İstasyonuna kadar tırmanabilen ilk araç olarak gücünü ve dayanıklılığını ispatlamıştı.

Model 170’in üzerinde ülkede ve bölgede, şimdiye kadar 11.3 milyonu aşkın satış adedine ulaştı. Toyota, Yeni Land Cruiser Prado modelini 2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye’de müşterilerine sunmayı planlıyor. Model 2.8 litrelik turbo dizel motor, yakıt verimliliği ve yüksek performans arasında güçlü bir denge sunacak şekilde tasarlandı. 204 HP güç üreten motor, yeni sekiz ileri Direct Shift otomatik şanzımanla eşleştirildi. (ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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