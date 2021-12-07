Sadece 11 otomobil var!

Aralık ayı itibarıyla yüzde 50’lik ÖTV diliminde 6 markanın sadece 11 otomobili kaldı. Vatandaşlar ve üreticiler matrahlarda güncelleme beklerken, çip krizinden kaynaklı arz sıkıntısının devam ettiğini vurgulayan sektör temsilcileri ise, olası bir güncelleme için 2022 yılını işaret ediyor.

Otomotiv firmaları yılın son fiyat listelerini açıkladı. Bu ay için geçerli olacak fiyatlara göre, yüzde 50’lik ÖTV diliminde 6 markanın 11 otomobil modeli yer alırken, yüzde 80’e kadar olan ÖTV limitinde yaklaşık 10 markanın 17 civarında otomobil+hafif ticarî araç modeli kaldı. Söz konusu dilimlerde kalan otomobiller genel olarak 1.0 motor hacmine sahip, manuel vites seçenekli ve baz donanımlı modellerden oluştu. Yüzde 50 ve yüzde 80 ÖTV dilimindeki otomobillerin yerini yavaş yavaş hafif ticari araç modellerine bırakması ise dikkatleri çekti. Ekonomi Servisi

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