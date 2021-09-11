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Sportage Black Edition Türkiye’de

11 Eylül 2021, Cumartesi 20:00
Kİa’nın iddialı modeli Sportage’ın sınırlı sayıda üretilen Black Edition versiyonu eylül ayı itibarıyla Türkiye’de de satışa sunuldu.

Otomobilde siyah detaylar dikkatleri üzerine topluyor. Çelik Motor’un markası Kia, C SUV sınıfında ezberleri bozan modeli Sportage’ın “Black Edition” serisini Eylül ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sundu. 

Sportage 1.6 litre dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneğiyle sunduğu güçlü performansın yanında Black Edition versiyonuyla tasarım alanında da iddiasını arttırıyor.

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