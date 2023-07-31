Tofaş’ın banttan inen 7 milyonuncu araçı Egea Cross Wagon oldu. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Tofaş, 450 bin adetlik üretim kapasitesi, yaklaşık 6 bin çalışanı ile üretim ve AR-GE merkezine dönüştü” dedi.

Türkiye’nin ve Stellantis’in üretim ve AR-GE merkezlerinden biri olan Tofaş, 7 milyonuncu aracını üretti. Tofaş, sürdürülebilir yönetim modeli, üretim ve ihracat hacmi, AR-GE ve teknoloji yetkinlikleri, 6 bine yakın çalışanı ile Türkiye ekonomisine, sanayii ve AR-GE birikimine önemli bir katma değer sağlaladı. 2010’lu yıllar itibariyle üretimde sıçramalı büyüme gerçekleştiren Tofaş Fabrikası’nda üretilen 7 milyonuncu araç Egea Cross Wagon oldu. Tofaş, üretime başlangıcından 7 milyonuncu araç üretimine kadar 25 farklı modeli dünya yollarına çıkardı. Üretime başlamasından bugüne kadarki süreçte toplam 3,7 milyon araç ihracatı gerçekleştirdi ve yaklaşık 43 milyar dolar ihracat geliri elde ederek ülke ekonomisine katkısını sürdürdü. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Tofaş, 7 milyon araç üretimine ulaşan yolculuğunda, faaliyete başladığındaki 20 bin adetlik üretim kapasitesi ve 600’e yakın çalışanıyla mütevazı bir fabrikadan, bugün 450 bin adetlik üretim kapasitesi, yaklaşık 6 bin çalışanı ile küresel otomobil ve hafif ticari araçlar geliştiren bir üretim ve AR-GE merkezine dönüştüğünü belirtti.

‘Gruptaki en iyi ilk 3 fabrikadan biriyiz’

Eroldu, şunları kaydetti: “Tofaş, sürekli ilerleme azmiyle, yerli sanayi ve AR-GE’nin güçlenmesine dair tutkuyla çalışılan yıllar boyunca endüstriyel ve ticari alanlarda kat ettiği gelişimin yanı sıra Türkiye otomotiv sanayi ve AR-GE’sinin gelişiminde önemli bir rol alırken, ülkemizde pek çok ilke de imza attı. Yetkin insan kaynağımızla, teknoloji, dijitalleşme, kalite ve verimlilik seviyesiyle küresel ölçekte rekabetçi çözümler sunuyoruz. Stellantis üretim sistemi kapsamında, iş güvenliği, kalite ve verimlilik alanlarındaki değerlendirmelere göre de grup içindeki en iyi ilk 3 fabrikadan biriyiz” açıklamasını yaptı.