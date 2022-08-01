Türkiye bir otomotiv ülkesidir

TAŞIT ARAÇLARI TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI ALBERT SAYDAM, “DÜNYADAKİ GAYRİSAFİ MİLLİ HASILADAN TÜRKİYE’NİN ALMIŞ OLDUĞU PAY BİNDE 8. ARAÇ ÜRETİMİNDEN İSE YÜZDE 1.7’LİK PAY ALMAKTAYIZ. YANİ TÜRKİYE BİR OTOMOTİV ÜLKESİDİR DİYEBİLİRİZ” DEDİ.

Yalova - Recep Bozdağ

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, online olarak gerçekleştirilen toplantıda geçen altı ay, sektör içinde gelecek altı aylık öngörüler ve planladıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ülkemizin 2021’e göre dünyadaki araç üretimi açısından 2022’de bir sıra yükseldiğini belirten Saydam, “Araç satışındaysa bir sıra gerileyerek 18.sıradan 19. sıraya gerildik. Bizim hep bahsettiğimiz çok önemli bir şey var: Türkiye’nin potansiyeli. Bunu otomotiv özelinde, ülkemizin geneli ve iç pazarın potansiyeli olarak söylüyoruz. Kişi başına düşen araç sayısı düşük olduğundan dolayı iç pazar büyük bir potansiyel barındırıyor. Maalesef bu potansiyeli hâlâ gerçeğe dönüştürebilmiş değiliz” dedi.

Üretimde % 1.7’lik pay

Araç üretiminden dünya çapınd aldığımz pay ile gayrisafi milli hasıladan dünyadan aldığımız karşılaştıran Saydam özetle şunları söyledi: “Yurt içi satışlardaki olumsuzluğu ihracatla kapatıyoruz. İhracattaki bu verilerin ışığında bir şeyin altını çizmek istiyoruz: 2017 senesinde ihraç ettiğimiz araçların birim fiyatı 13.500 dolardayken, şu anda 18.850 dolar. Burada önemli konu araç yapısı anlamında katma değeri ve teknolojisi daha yüksek araçlar ürettiğimizden ve ihraç ettiğimizden dolayı birim fiyatta bir artış var. İkinci önemli nokta olan TAYSAD’ı ilgilendiren kısmı ise, 2017’de tedarik sanayinin toplam otomotiv ihracatından aldığı pay yüzde 30 mertebesindeydi. 2022’de şu anda bu oran yüzde 42. Demek ki yaptığımız şeylerden doğru sonuç alınıyor. Ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlar duruma geldik. Dünyada araç üretiminde 12. sıradayız. Yüzde 1.7’lik pay almaktayız. Bu bir detay bilgi ama onu da vermek istiyorum. Dünyadaki gayrisafi milli hasıladan Türkiye’nin almış olduğu pay binde 8. Yani Türkiye bir otomotiv ülkesidir diyebiliriz. Çünkü dünya genelinden aldığımızdan paydan çok daha fazlasını otomotivden alıyoruz. Altınız çizmek istiyorum: Türkiye bir otomotiv ülkesidir.”