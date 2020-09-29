Yeni BMW M3 Sedan M4 Coupe yenilendi

Borusan Otomotiv’in Türkiye Distribütörü olduğu BMW, Yeni BMW M3 Sedan ve Yeni BMW M4 Coupé modellerini tanıttı.

Günlük sürüş deneyimini tutkulu bir performans ve göz alıcı tasarımla birleştiren Yeni BMW M3 Sedan ve Yeni BMW M4 Coupé, 2021’in ilk çeyreğinde Türkiye’de meraklılarıyla buluşacak. Göz alıcı ve çekici tasarımlarıyla dikkat çeken Yeni BMW M3 Sedan ve Yeni BMW M4 Coupé, standart olarak sunulan altı ileri manuel şanzımanla fark oluştururken Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé 8 ileri M Steptronic şanzımanla yollarla buluşuyor. Arkadan itiş seçenekleriyle sürüş keyfini doruklara çıkaran her iki modelin de kalbinde M TwinPower Turbo teknolojisine sahip yüksek devirli altı silindirli sıralı motor yer alıyor. Yeni BMW M3 Sedan ve Yeni BMW M4 Coupé, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 4,2 saniye ulaşabiliyor. Competition modelleri ise 0’dan 100 km/s hıza 3,9 saniyede ve 0’dan 200 km/s hıza ise yalnızca 12,5 saniyede ulaşıyor.

Okunma Sayısı: 89

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.