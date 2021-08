Yepyeni bir uygulama

Araç sahiplerinin satış sonrası bütün ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir uygulama hayata geçti.

18 aylık AR-GE çalışmaları sonucunda, yüzde yüz yerli ve millî sermayeyle geliştirilen OtoKonfor, tek bir akıllı telefon uygulamasıyla, hali hazırda 15 farklı hizmeti bir araya getiriyor. Dünyada henüz bir benzeri olmayan modelleme ile; periyodik araç bakımından lastik değişimine, vale hizmetinden çekici yardımına, yerinde yıkamadan araç alım satım danışmanlığına kadar her araç sahibinin ihtiyaç duyacağı hizmetler için inovatif çözümler üreten OtoKonfor, Google Play Store ve IOS App Store’dan tamamen ücretsiz kullanıma sunuluyor. OtoKonfor, uygulama üzerinden alınacak bütün hizmetler için araç sahiplerinin her an yanında olma sözünü veriyor. OtoKonfor Kurucu Ortağı ve CEO’su Timur Selçuk Turan “Özellikle beyaz yakalı çalışanlar, kadınlar ve genç sürücüler yoğun metropol hayatında araçlarına vakit ayıramıyorlar. Bu uygulama sayesinde sürücülere otomobillerinin sadece keyfini sürmek kalacak. Hizmet sayımızı yıl sonuna kadar 40’a çıkarmayı planlıyoruz.” diyor.