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16 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Beleş İngilizce

16 Haziran 2019, Pazar
Merhaba arkadaşlar!

Bu hafta bir şeylerin boyutları, yerleri ve pozisyonları gibi işe yaramaz bilgileri İngilizce olarak söylemeyi öğreneceğiz. Bana kalsa anadan kalma yöntemlerle "Nereye koyduysan oradadır!" gibi bir cevabı size öğretip bu haftayı şuracıkta kapatırdım, ama ödemem gereken taksitlerim var o yüzden çıkarın kâğıt kalem sınav oluyorsunuz! Şaka şaka hemen betiniz benziniz attı he. Hiç de şakadan anlamıyorsunuz. Hem ne var sınavdan bu kadar korkacak? Ben anlatmadığım hiçbir şeyi sınavda sormam biliyorsunuz. Zaten fark ettiyseniz sırf bu yüzden aylardır sınav da yapmadım. Sınav yaparken sıkılıyorum hem. Siz sürekli bir şeyler yazarken ben telefonla oynuyorum. Telefon telefon da bir yere kadar tabi. O yüzden sınav yapmaktan olabildiğince kaçıyorum. Hatta bana "Sınavlarda gözetmen olur musun?" diye sorduklarında "Gözetmem gereken başka şeyler var" diyerek hep geçiştiriyorum. Neyse derse dönecek olursak, bize pozisyonlar hakkında konuşmamız emredilmiş müfredat tarafından. Ben de derbideki pozisyonlar sanıp epey heyecanlanmıştım, çünkü on numara maçtı yaa. Bari dedim Each İşleri Bakanı'nın pozisyonu hakkında konuşayım, ona da yayın yasağı geldi. Hatta "akıllı also'ylu" diyen öğrencim de kayıplara karıştı. Yani kaldık yine bu İngilizce'ye. Ne diye 80 yıl taksitle helikopter aldım ki? Anlatmasam şu dersi on numara olurdu. Aha! Bak görüyor musun yine atalarımız imdadıma yetişti ve beni ders illetinden kurtardı. Ee ne demiş atalarımız "Corç yiğidin kamçısıdır". Demek ki bu parayı bir süre daha ödemesem şanıma şan katarım. 

Yahu bu atalarımız olmasa ben ne yapacağım hiç bilmiyorum. Acaba istesem üç beş bir şeyler de atarlar mı? "Olmaz Maykıl" mı dedi birisi? Hey Corç! Hey! Oh no...

Mistır Arnıld Ücretsizöğretir

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