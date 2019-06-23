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23 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Eyylence

23 Haziran 2019, Pazar
Değerli kardeşlerim,

İşsizlik rakamları açıklandı. Bu sefer ben bu rakamlardan bir şey anlamadım. İşsizlik oranımız azalırken işsizlerin sayısı nasıl artmış, tarım dışı istihdam nasıl hesaplanmış… Neyse, velhasıl, rakamlar mevsimsel etkilerden arındırılınca bir şeyler olmuş ve nihayetinde işsizlik artışında bir azalış elde edilmiş. Hele şükür, işsizlik ve azalış kelimelerini aynı cümle içerisinde kullanabildik. 

İşsiz gençler de hiç üzülmesin, onlar için sürprizlerimiz var: Her bir gencimize GiBicibicis marka 10 GB internet vereceğiz. En iyi internet budur. Dünyanın bütün meşhurları bununla meşgul oluyor. İngiltere kralı, rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Beckenbauer, kaleci Mayer, Nadia Comaneci, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli Cemil... Hepsi selfie’lerini bu internete borçludurlar.

Yaptırdığımız o kadar teşekkür afişi vardı, şimdi bu afişler boşa mı gitsin? O İsraf var diyen zihniyete sesleniyorum, gelin siz de bir el atın, o afişler boşuna bastırılmamış olsun, üstelik onları da asmak için istihdam edilecek gençlerle işsizliği de azaltmış oluruz. 

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